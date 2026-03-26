Frank Hu, profesor de nutrición de Harvard: "El aguacate no es una fruta normal: tiene muy pocos carbohidratos, grasas saludables y fibra que casi ningún otro alimento combina así"

Los aguacates se han convertido en uno de los alimentos más virales en las redes sociales. La situación es tal que tan solo en Europa el pasado año 2025 sus ventas aumentaron un 16% en volumen y un consumo medio de 1,8 kilogramos per cápita en la UE27+, según una investigación liderada por CIRAD.

Sin embargo, más allá de su fama en redes sociales y de las múltiples recetas y combinaciones que se pueden hacer, lo cierto es que consumir esta fruta conlleva múltiples beneficios para la salud, pues tiene bastantes nutrientes y muy pocos carbohidratos.

"Los aguactates no son frutas comunes", señaló el Dr. Frank Hu, profesor de nutrición y epidemiología en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, en una entrevista con The New York Times. "Son ricos en nutrientes, con muy pocos carbohidratos y un alto contenido de grasas saludables y fibra", agregó al mismo diario.

De hecho, según recoge el Instituto Europeo en su página web oficial, una sola pieza de aguacate puede contener hasta cuatro veces más aporte nutricional que otras frutas, a excepción del plátano. Otra de sus ventajas es que resulta más saciante que otros alimentos.

Más ventajas de comer aguacates:

Junto con estos beneficios también se encuentran otros como por ejemplo:

Regula los niveles de colesterol : La mayoría de grasas del aguacate son monoinsaturadas, en vez de grasas saturadas.

: La mayoría de grasas del aguacate son monoinsaturadas, en vez de grasas saturadas. Mantiene los huesos fuertes : Por su contenido en vitamina K, lo que también ayuda a reducir el riesgo de coagulación de la sangre.

: Por su contenido en vitamina K, lo que también ayuda a reducir el riesgo de coagulación de la sangre. Protege la salud del cerebro: Pues es rico en ácido fólico, un tipo de vitamina que ayuda a la memoria y la capacidad mental.

Pues es rico en ácido fólico, un tipo de vitamina que ayuda a la memoria y la capacidad mental. Mantiene la vista sana : Debido a la luteína, la cual ayuda a proteger a los ojos de las cataratas y la degeneración muscular.

: Debido a la luteína, la cual ayuda a proteger a los ojos de las cataratas y la degeneración muscular. Ayuda a controlar la diabetes: Comer aguacate puede ayudar a reducir los niveles de insulina, tal y como aconseja la Asociación Americana de Diabetes.

Comer aguacate puede ayudar a reducir los niveles de insulina, tal y como aconseja la Asociación Americana de Diabetes. Fortalece el sistema inmunológico: Debido a su alto contenido en vitamina C.

Además de estos beneficios, comer aguacate también ayuda a prevenir el cáncer oral, el cáncer de próstata y ayuda a retrasar el envejicimiento de la piel, debido a su alto contenido en vitamina E y a su función antioxidante.

Su uso no solo se reduce a la industria alimenticia, sino que además también se expande a otros sectores como el farmacéutico, donde se utilizan con fines terapéuticos y como parte de la medicina popular debido a sus propiedades.