Eric Verdin, médico especialista en longevidad: "Lo peor que puedes desayunar es un bol de cereales con zumo de naranja"

La ciencia moderna dictamina que todas las comidas a lo largo del día son sumamente importantes: desde el desayuno a la comida y la cena. Muchas personas no le dan mayor importancia al primer consumo de alimentos en nuestro día a día.

El desayuno es una pieza clave para mantener un estado de salud óptimo. Así lo afirma Eric Verdin, un prestigioso médico especializado en longevidad, en un reciente artículo publicado por Business Insider.

¿Qué sueles desayunar tú? El clásico desayuno español suele componerse de un café con leche y una tostada con tomate y aceite de oliva virgen extra. Es una opción relativamente saludable; sin embargo, las costumbres matutinas son muy subjetivas y, según advierte Verdin, hay quienes cometen errores garrafales nada más levantarse de la cama.

El peligroso error de empezar el día con azúcar

El profesional de la salud es contundente y declara que "lo peor que puedes tomar es un bol de cereales con zumo de naranja". El médico explica que dicha combinación es nociva para el organismo por el exceso de glucosa que contiene. "En esencia es un tazón de azúcar, azúcar y más azúcar", complementa.

Los picos elevados de glucosa en sangre están directamente relacionados con el desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

De hecho, cada vez son más los expertos que señalan el exceso de azúcar en el cuerpo humano como el principal factor a batir si queremos hablar de longevidad.

El 'rejuvenecimiento' de Verdin gracias a la dieta mediterránea

A sus 68 años, este especialista predica con el ejemplo. Verdin asegura que su "edad biológica" ha disminuido significativamente gracias a una serie de ajustes radicales en su estilo de vida y, muy especialmente, en su dieta.

El camino a seguir, apunta el médico, no es otro que nuestra aclamada dieta mediterránea, rica en frutas y verduras frescas, legumbres, cereales integrales y proteínas magras. "Cuando observas a las poblaciones que siguen este tipo de dieta, te das cuenta de que son las más saludables", detalla.

El desayuno ideal: siempre salado

Para el experto, la regla de oro mañanera es innegociable: "El desayuno debe ser salado. Así que nada de pasteles, ni zumo de naranja, ni yogur con frutas", expone.

En este sentido, el desayuno diario de Verdin está compuesto por huevos, aguacate y salmón (ahumado o cocido), acompañados de una buena rebanada de pan integral.

La ciencia respalda este menú: los huevos y el salmón aportan proteínas de alto valor biológico y grasas saludables, fundamentales para mantener la sensación de saciedad durante toda la mañana y evitar el temido picoteo.

Por su parte, el pan integral y el aguacate aportan fibra, lo cual es importante para cuidar nuestra salud digestiva, alimentando correctamente a las bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal.