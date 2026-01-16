La vacuna NOUS-209 muestra resultados prometedores para interceptar el cáncer en portadores del síndrome de Lynch

Nouscom, empresa biotecnológica que desarrolla inmunoterapias de última generación para tratar el cáncer en todas sus etapas, ha publicado en Nature Medicine los alentadores resultados de su ensayo clínico de fase 1b/2 con NOUS-209, una vacuna diseñada para inducir la acción de las células T contra neoantígenos presentes en tumores y lesiones precancerosas con inestabilidad de microsatélites.

"Estos hallazgos resaltan el gran potencial de NOUS-209 como estrategia de intercepción del cáncer para personas con síndrome de Lynch ", asegura el investigador principal del estudio, el doctor Eduardo Vilar-Sánchez, profesor de Prevención Clínica del Cáncer en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas .

Los resultados son especialmente positivos para esta dolencia genética hereditaria, que afecta a una de cada 270 personas aproximadamente y multiplica su riesgo de desarrollar cáncer de colon recurrente a lo largo de su vida. "Los datos muestran que las células T inducidas por NOUS-209 persisten, atacan y destruyen eficazmente las células tumorales MSI y respaldan la protección inmunitaria a largo plazo. La ausencia de adenomas avanzados después del tratamiento es particularmente alentadora", explica.

Estos son los hallazgos clave destacados en la publicación: