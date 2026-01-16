Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La vacuna NOUS-209 muestra resultados prometedores para interceptar el cáncer en portadores del síndrome de Lynch
Salud
Salud

La vacuna NOUS-209 muestra resultados prometedores para interceptar el cáncer en portadores del síndrome de Lynch

"Los datos muestran que las células T inducidas por NOUS-209 persisten, atacan y destruyen eficazmente las células tumorales MSI y respaldan la protección inmunitaria a largo plazo".

Mila Fernández
Mila Fernández
Un vial de vacuna y una jeringuilla.
Un vial de vacuna y una jeringuilla.DOUGLAS SACHA

Nouscom, empresa biotecnológica que desarrolla inmunoterapias de última generación para tratar el cáncer en todas sus etapas, ha publicado en Nature Medicine los alentadores resultados de su ensayo clínico de fase 1b/2 con NOUS-209, una vacuna diseñada para inducir la acción de las células T contra neoantígenos presentes en tumores y lesiones precancerosas con inestabilidad de microsatélites.

"Estos hallazgos resaltan el gran potencial de NOUS-209 como estrategia de intercepción del cáncer para personas con síndrome de Lynch ", asegura el investigador principal del estudio, el doctor Eduardo Vilar-Sánchez, profesor de Prevención Clínica del Cáncer en el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas . 

Los resultados son especialmente positivos para esta dolencia genética hereditaria, que afecta a una de cada 270 personas aproximadamente y multiplica su riesgo de desarrollar cáncer de colon recurrente a lo largo de su vida. "Los datos muestran que las células T inducidas por NOUS-209 persisten, atacan y destruyen eficazmente las células tumorales MSI y respaldan la protección inmunitaria a largo plazo. La ausencia de adenomas avanzados después del tratamiento es particularmente alentadora", explica.

Estos son los hallazgos clave destacados en la publicación:

  • Perfil de seguridad favorable. Fue bien tolerado, sin eventos adversos graves relacionados con el tratamiento.
  • Perfil de inmunogenicidad potente. Todos los participantes evaluables desarrollaron respuestas de células T robustas y duraderas contra una amplia gama de neoantígenos, y el retratamiento anual impulsó eficazmente la respuesta.
  • Actividad funcional anticancerígena. Las células T inducidas demostraron una capacidad directa para matar células tumorales ex vivo y exhibieron el fenotipo de memoria efectora deseado, lo que respalda la vigilancia inmunológica a largo plazo.
  • Evidencia clínica de eficacia. Se redujo la frecuencia de lesiones precancerosas de MSI y no se detectaron nuevos adenomas avanzados un año después del tratamiento, lo que proporciona evidencia clínica de intercepción de cáncer en portadores de LS.
Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 