Mueren dos jóvenes por un brote de meningitis en Reino Unido: hay 11 hospitalizados y la Universidad de Kent suspende los exámenes

Estudiantes haciendo cola en la Universidad de Kent para recibir antibióticos el 16 de marzo de 2026.

Un brote de meningitis ha causado la muerte de dos jóvenes y otros 11 están hospitalizados, según las autoridades sanitarias de Reino Unido. Ante esta situación, la Universidad de Kent ha tomado la decisión de suspender los exámenes presenciales de esta semana.

Uno de los estudiantes de esa universidad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha fallecido, mientras que la otra víctima mortal es una chica de 18 años de nombre Juliette, estudiante de un instituto de secundaria en el condado de Kent, ubicado en el sureste de Inglaterra.

La asociación de estudiantes de la universidad ha suspendido sus eventos a raíz del brote, que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha identificado hoy como meningitis del grupo B, una infección bacteriana grave de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.

Posible origen del brote en una discoteca

Este lunes, cientos de estudiantes hicieron fila en el campus de la universidad para recibir antibióticos como medida preventiva, en medio de la preocupación de los jóvenes y de gran parte de la comunidad del condado inglés.

Las autoridades sanitarias tratan de establecer el origen del brote y una de las hipótesis que se barajan es que esté en una discoteca de Canterbury (Kent), ya que la sanidad pública ha pedido a quienes visitaron el establecimiento , el Club Chemistry, entre el 5 y el 7 de marzo que acudan a recibir antibióticos como medida preventiva.

Las autoridades sanitarias han indicado este martes quen sigue de cerca la situación y ha pedido a la universidad y a la población de la zona de Canterbury que permanezcan atentos a los síntomas de la infección.

Síntomas de meningitis

Los síntomas de la meningitis B incluyen fiebre alta repentina, intenso dolor de cabeza, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y confusión.

A menudo aparece una erupción cutánea característica: unas manchas púrpuras o rojas que no desaparecen al presionarlas.

Cómo se contagia

Los gérmenes comunes que causan la meningitis, explica la Clínica Mayo, se contagian a través de la tos, los estornudos o los besos. "También se pueden contagiar por compartir utensilios de cocina, cepillos de dientes o cigarrillos", agregan.