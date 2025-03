Ni 7 ni 8 horas de sueño para jubilados: un experto fulmina el mito y da una pauta que todos adoran

No es cuestión de cantidad sino de calidad. Esto, que pasa con muchos aspectos de la vida, por ejemplo, el tiempo que se le dedica a la pareja o a los hijos, parece que también ocurre con el tiempo que dormimos, sobre todo a partir de cierta edad, que podríamos situar a alrededor de los 65 años.

La cuestión está en que, a lo largo de nuestra vida, el sueño experimenta cambios significativos, y muchas veces es difícil dar con el ajuste que precisamos para tener un verdadero descanso. Aunque el tiempo para dormir aumenta cuando dejamos de trabajar, la cantidad de horas que necesitamos dormir disminuye.

El especialista Educard Estivill, es uno de los partidarios en centrarse siempre en la calidad. Y a explicado las razones, en declaraciones a La Vanguadia. “A partir de los 65 años necesitamos dormir menos porque no nos movemos como antes y no aprendemos tantas cosas", señala este médico, experto en el control del sueño. "Con lo cual, con que nuestro taller de sueño funcione seis horas es suficiente, aunque después hemos de dormir obligatoriamente una o dos pequeñas siestas. Siempre lo digo: si ves a tu abuelo dormir en el sofá mientras ve la tele, no le despiertes porque es un complemento de su sueño”, añade.

Así que su receta, como vemos, es dormir lo que necesitemos de forma seguida, como esas seis horas de media a las que se refiere este experto, pero luego si el cuerpo nos pide un par de siestas, eso también ayuda al descanso que necesitamos.

Y nos recuerdan los especialistas la diferencia de las necesidades de sueño entre cuando somos más jóvenes y vamos teniendo más edad. Estivill recuerda, de hecho, que "cuando somos jóvenes tenemos mucho sueño y poco tiempo para dormir, y cuando nos hacemos mayores tenemos mucho más tiempo y poco sueño".

Con lo cual, una persona mayor tiende a decir: hombre, ahora que tengo tiempo para dormir, quiero dormir más de seis horas. "Y es ahí cuando, erróneamente, va al médico o se toma alguna pastilla para dormir que no es necesaria", advierte este médico. Por lo tanto, resalta este experto, lo importante que es "educar a este grupo de personas, que es enorme, y que son muy consumidores de fármacos quizás por ignorancia, porque piensa que si se toman una pastilla par dormir pueden descansar 8 o 9 horas”, cuando no es necesariamente así ni tampoco el objetivo ideal.