Un oncólogo se enfrenta a los supuestos beneficios de tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas

Además de pasos de baile, rutinas de belleza y todo tipo de retos, redes sociales como TikTok también son el germen de nuevas modas relacionadas con la alimentación que en la mayoría de ocasiones vienen impulsadas por influencers o rostros conocidos.

Es el caso de una de las nuevas tendencias que más están ganando adeptos en las últimas semanas: tomarse una cucharada de aceite de oliva en ayunas. Famosas como Kourtney Kardashian, que lo ha incluido entre sus trucos de belleza, o Gwyneth Paltrow, que lo ha definido como "oro líquido" han hecho que muchas personas lo prueben para empezar el día con buen pie.

Pero, ¿tiene realmente beneficios para la salud? Según ha confirmado el oncólogo e investigador Silvio Garattini a la edición italiana de Vanity Fair, actualmente esta tendencia no tiene fundamento científico.

"El aceite de oliva es rico en ácido oleico y polifenoles que tienen una acción antiinflamatoria. Su composición hace de él un alimento esencial para la dieta porque reduce los factores de riesgos de muchas enfermedades que tienen como base la inflamación y es preferible a la mantequilla cuando hacen falta grasas", explica el profesional.

Eso sí, asegura que no tiene un impacto concreto al tomarlo en ayunas: "Tomarlo por la mañana con el estómago vacío no hace ni bien ni mal, es una moda que en este momento no tiene ninguna evidencia científica como para recomendarla".

Además, el oncólogo explica que a la hora de buscar un buen aceite de oliva es necesario tener en cuenta la calidad del mismo más que una modalidad concreta. "Para asegurarnos de tomar un aceite rico en polifenoles, la calidad del aceite es lo que puede marcar la diferencia", asegura Garattini.