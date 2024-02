¿Qué es tu edad biológica y por qué importa más que la que sale en tu DNI?

Mirar al DNI, ver la fecha de nacimiento y protestar porque no es la edad que sientes tener es un sentimiento más habitual de lo que parece. Son muchos los que se reconocen 'más jóvenes' (o 'más viejos', que también hay) de lo que en realidad son.

Es la comparación entre edad cronológica y edad biológica, una 'pareja' que suelen ir de la mano en muchos casos pero que conviene diferenciar. Y tiene una explicación científica porque si la cronológica es la cantidad de años vivo, la biológica tiene que ver con la edad, estado y funcionalidad de células, tejidos y órganos.

Por ello, no es raro que en análisis detallados sobre el estado de una persona se revele que ambas edades no son la misma. Aquel "me siento más joven" es cierto científicamente hablando.

De hecho, numerosas investigaciones van más allá y aseguran que no es únicamente un sentimiento. Consideran que la edad biológica es más precisa que la edad cronológica para predecir la aparición de enfermedades y la muerte.

Como recoge la publicación Very well health, los investigadores de edad biológica miden dos grandes campos, los telómeros y la metilación del ADN; esto es, cómo envejece.

Pero en el día a día, el envejecimiento de un individuo va más allá de cuestiones genéticas. Así, en la publicación se detallan factores clave para tener una 'buena' edad biológica, como cuidar la dieta, hacer ejercicio, no fumar, cuidar el entorno donde se vive y se trabaja o intentar controlar el estrés.