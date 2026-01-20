Qué es la osteomielitis púbica, la infección poco frecuente que mantiene a Salvador Illa en el hospital

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, permanece ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona a causa de una osteomielitis púbica, una infección ósea poco frecuente provocada por la bacteria Streptococcus dysgalactiae. Según ha informado este lunes el equipo médico que le atiende, el president presenta una evolución clínica “muy favorable” y, si se mantiene esta progresión, este martes abandonará la unidad de cuidados intensivos para ser trasladado a planta.

El director gerente del hospital, Albert Salazar, ha subrayado en rueda de prensa que el diagnóstico supone “una muy buena noticia”, al confirmar la naturaleza infecciosa e inflamatoria del cuadro y descartar patologías de mayor gravedad. “Está en forma, es una persona sana y con ánimo de recuperarse lo antes posible”, ha señalado.

La osteomielitis se localiza en la sínfisis púbica, una articulación situada en la parte anterior de la pelvis donde se unen los dos huesos del pubis. En el caso de Illa, la infección ha afectado tanto a los huesos que rodean esta articulación como a músculos próximos. La jefa de sección del servicio de enfermedades infecciosas, Dolors Rodríguez, ha explicado que se trata de una zona que soporta una elevada carga mecánica, lo que contribuye a la intensidad del dolor y a la dificultad para caminar que caracterizan este tipo de cuadros.

Se trata de una patología muy poco frecuente. La osteomielitis de la sínfisis púbica representa aproximadamente el 1% de las osteomielitis hematógenas, según han detallado los especialistas del centro. Puede manifestarse de forma aguda o crónica y suele cursar con dolor pélvico, limitación funcional y, en algunos casos, fiebre o malestar general, lo que a menudo dificulta un diagnóstico rápido.

El diagnóstico en este caso se ha alcanzado “en tiempo récord”, según el director clínico de Diagnóstico por la Imagen, Manel Escobar, gracias a pruebas como una tomografía axial computarizada (TAC) y a cultivos microbiológicos que permitieron identificar con precisión el microorganismo responsable. La bacteria Streptococcus dysgalactiae forma parte de la microbiota habitual de la piel y del aparato digestivo, pero puede provocar infecciones graves cuando accede al torrente sanguíneo, por ejemplo tras traumatismos previos o en situaciones de bajada de defensas.

El tratamiento que sigue el president es antibiótico, acompañado de analgésicos y antiinflamatorios. En una primera fase se administra por vía intravenosa y, posteriormente, continuará por vía oral durante varias semanas, con el objetivo de eliminar completamente la bacteria. A ello se sumará un proceso de rehabilitación progresiva. Los médicos prevén una recuperación completa, aunque la recuperación funcional será gradual y requerirá inicialmente reposo durante unas dos semanas.

La evolución clínica es estable, el dolor está “más controlado” y, según el parte médico, Illa no ha vuelto a presentar fiebre desde este domingo. No se esperan secuelas. Aunque la recuperación física llevará tiempo, el equipo sanitario ha precisado que la infección no limita su capacidad intelectual, por lo que podría retomar parte de su actividad institucional antes de recuperar plenamente la movilidad.