Rafael Bengoa, experto en sanidad pública: "Tenemos una medicina del siglo XXI pero un modelo organizativo aparcado en el siglo pasado: ven un poquito a atención primaria, te derivo al hospital"

Desde el pasado mes de febrero, el sector médico en España ha manifestado su descontento por el Estatuto Marco pactado en enero entre el Gobierno y los principales sindicatos. Los profesionales de la salud no se sienten representados; por ende, han realizado una serie de huelgas a nivel nacional.

Bajo este contexto, el experto en sanidad pública, Rafael Bengoa, en entrevista para los micrófonos de la Cadena SER, hace un diagnóstico de la situación actual del sector, haciendo hincapié en que es necesario un cambio organizacional.

El problema recae en la carencia de visión

Sin ningún tipo de tapujos, Bengoa comenta que no existe un plan a futuro con relación al sistema sanitario en nuestro país. "El problema está en que no tenemos esa visión como la tienen muchos otros sectores que más o menos saben a dónde van. Pero no hay visión establecida para dónde tiene que estar el sistema de salud dentro de 5, 7, 10 años", declara.

Otros países sí tienen percepción estratégica, explica el experto. "En otros países uno puede estar de acuerdo o no con hacia dónde el ámbito político dirige el sistema, pero lo que no falta es esa visión. Aquí, al faltar la visión, estamos enrocados en una situación de corto plazo, de urgencia de solucionar", complementa.

Bengona manifiesta que España tiene potencial para mejorar en dicho ámbito, pero para ello se debe cambiar la manera en la que se invierte el dinero. "No hay que invertir para hacer lo mismo que estamos haciendo hoy, sino que hay que hacer algo muy diferente, que es un sistema más integrado, más centrado en los pacientes, más transparente, más proactivo, más preventivo", detalla.

"Tenemos una medicina del siglo XXI pero un modelo organizativo aparcado en el siglo pasado: ven un poquito a atención primaria, te derivo al hospital", sentencia. Finalmente, el especialista subraya que la división política que atraviesa el país representa un claro obstáculo hacia un cambio en la materia.

"Hay que debatir en un proceso organizado, en un país que ahora está en una situación de polarización tan fuerte que parece que no lo vamos a conseguir. Hay que descubrir cómo avanzar a nivel local si es que a nivel nacional no se soluciona; hay que hacerlo a nivel autonómico", concluye.