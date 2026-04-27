'¿Cómo que no cambió nada desde 2008?': la mayoría de propietarios ya tiene dos o más viviendas

Hay dos mantras que se repiten constantemente al calor de la actual crisis del mercado de vivienda. El primero que hay que construir mucho más como solución a la falta de oferta, pero también que hay que aprender de los errores del pasado, en referencia al bum del ladrillo que acabó explotando durante la crisis financiera de 2008. Un informe publicado este lunes deja, cuanto menos, varios matices a ambos argumentos.

Desde aquel año 2008, en el que el la ciudadanía aprendió a pasos forzados términos como prima de riesgo o bono basura, se ha registrado un cambio fundamental en el perfil del propietario en España. En el período que va hasta el pasado ejercicio de 2025, la acumulación de propiedades por parte de quienes ya contaban con una ha crecido hasta ser mayoría. Es decir, en la actualidad, hay más personas con dos o más viviendas que los que cuentan con solo una.

Son las principales conclusiones de un informe que lleva por título El problema de la concentración inmobiliaria en España y que ha sido realizado por el Ministerio de Consumo, codo con codo con el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC). Un análisis que aterriza a apenas unos días de que tenga lugar la votación para la convalidación —o no— del decreto con la prórroga de alquileres.

El número de caseros que alquilan viviendas se ha triplicado: los que solo tienen la suya caen un 22%

En este sentido, si se retrotraen los indicadores al escenario de 2008, en aquella época la mayoría de los propietarios en España poseía un único solo inmueble —el 53,9%— y los que contaban con dos o más eran menos —el 46,1%—. El informe, que emplea datos del Panel de Hogares a cargo de la Agencia Tributaria, dibuja una tendencia actual en la que se ha dado la vuelta a esa tortilla. Ahora los que tienen varias propiedades representan el 51,7%, frente al 48,3% que solo cuentan con un inmueble.

No es el único indicador que apunta a que la concentración de propiedades, en menos propietarios, ha ido avanzando en los últimos 17 años. Si se analiza el lapso temporal entre 2008 y 2022, aquellas familias u hogares que viven en su propiedad una vivienda han sufrido un desplome del 79% al 63,9%. En sintonía, el número de quienes viven de alquiler ha aumentado con fuerza, del 11,9% al 19,2%.

Por otra parte, y en el mismo período, los hogares conformados por quienes residen en su propiedad, pero también alquilan otras, han experimentado el mayor incremento. Prácticamente se ha multiplicado por tres, desde el 3,4% al 9,8%.

Quienes tienen más de 10 propiedades multiplicaron su patrimonio por cuatro

Con todo, todavía hay datos más reseñables si se bucea dentro del informe. Por ejemplo, los que retratan el negocio que supone ser un gran tenedor —es decir, aquellos propietarios que tienen más de 10 viviendas—. Desde entonces hasta ahora han multiplicado el número de propiedades por cuatro, concretamente, de 138.000 a superar el medio millón: 626.000 de inmuebles.

Si la horquilla es de aquellos propietarios que tienen entre 6 y 10 viviendas, el aumento también ha sido notorio, hasta alcanzar el 51,6%. Sin embargo, ¿qué ocurrió con aquellos que solo poseen el hogar en el que viven? Ese grupo sufrió una merma del 3,7%. Y, ¿aquellos que no tienen ningún techo en propiedad? Ese número se ha disparado un 63%.

Cabe destacar que el aumento del parque inmobiliario nacional fue de cerca de dos millones de viviendas hasta la fecha. Sin embargo, la mayor parte de esos inmuebles acabaron en manos de quienes ya tenían otros. Esta es una cuestión que acostumbra a marcar las críticas de las formaciones de izquierda que reclaman medidas de intervención en el mercado de vivienda, más allá de implementar bonificaciones o incentivos fiscales a los propietarios.