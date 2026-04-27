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La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid
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La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

Casa Real ha comunicado los planes universitarios de la princesa de Asturias tras el final de su formación militar.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
La princesa Leonor, en la Pascua Militar del pasado martes 6 de enero.
La princesa Leonor, en la Pascua Militar del pasado martes 6 de enero.Getty Images

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad pública Carlos III de Madrid, un grado que cursará como una alumna más y que comenzará el próximo otoño, una vez finalizada su formación militar de tres años, según ha hecho público este lunes la Casa del Rey.

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", señala el comunicado.

Guillermo Álvarez Corrales
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Redactor de LIFE en El HuffPost España. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó Bekia, medio lifestyle en el que coordiné, escribí y entrevisté hasta que di el salto a El HuffPost.

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