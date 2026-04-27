Rosalía impacta al mostrar cómo se preparó su papel en 'Euphoria': "Recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios"

La aparición de Rosalía en esta tercera temporada de Euphoria (HBO Max) ha sido uno de los momentos más esperados de la ficción de Sam Levinson. La catalana da vida a Magick, una stripper de club Silver Slipper, donde comienza a trabajar Rue, el personaje de Zendaya, en esta nueva tanda de episodios.

Ya en el segundo episodio, Rosalía apareció con un breve diálogo en español e incluso con un breve encontronazo con Rue a la la que le suelta: "¡Mira por donde vas, coño!". No obstante, en este tercer episodio, la autora de temas como Berghain o La Perla tiene una escena con más protagonismo.

La catalana aparece bailando pole dance en la barra del club, tal y como se pudo ver en el avance de esta tercera temporada, a los sones del tema Boom boom boom de Fat Boy Slim y con una potente coreografía.

La artista ha aprovechado la emisión del episodio en la plataforma de streaming este domingo para compartir en su cuenta de Instagram un post en el que ha detallado cómo fue el proceso de casting y la emoción que vivió al poder participar en la serie.

!Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas", ha empezado diciendo en su post junto a varias imágenes de ella visiblemente emocionada con los ojos empañados en lágrimas.

La cantante ha añadido también varias instantáneas del atrezzo y rodaje de la serie, así como del proceso de caracterización del personaje de Magick, que lleva todo el tiempo un peculiar collarín.

Pero Rosalía ha impactado especialmente a sus seguidores al mostrar las consecuencias de aprenderse en "menos de 48 horas" una coreografía de pole dance a cargo del bailarín Ryan Heffington, responsable de videoclips como el de Chandelier de Sia o del de We Exist de Arcade Fire.

"Recuerdo que me mordí mucho el labio de los nervios y que se me amorató tanto el brazo que parecía que tuviera una galaxia entera en el bíceps", ha señalado la catalana mostrando una instantánea de los hematomas provocados por el ensayo de esta coreografía. "Gracias Sam y a todo el resto por creer en mí💜 Eternamente fan de Euphoria y agradecidiiiiiiíssssima x esta experiencia", ha concluido en su mensaje.

La ilusión de Rosalía con el papel y su dura preparación

A pesar de que Rosalía había hecho un breve cameo en Dolor y Gloria de Almodóvar cantando junto a Penélope Cruz, tal y como ella misma ha recordado, no había tenido anteriormente un papel en ninguna ficción.

"Es la primera vez que hago algo así y estoy muy emocionada; estoy aprendiendo y me siento muy agradecida", dijo en declaraciones a Variety. Sin embargo, no ha dejado de recalcar que no había actuado previamente y que ha tenido que aprender mucho para esta nueva faceta.

"Es mi primer trabajo. Estoy aprendiendo. Estoy intentando no olvidar mis frases, pero ha sido muy inspirador estar junto a estos actores y actrices increíbles", dijo a Vogue sobre su papel en la serie de Sam Levinson.

El vínculo de la artista con Euphoria no es algo nuevo. Además de compartir set con su expareja Hunter Schafer, Rosalía hizo la canción Lo vas a olvidar, junto a Billie Eilish, que sonó en la primera temporada de la serie, concretamente en el episodio especial de Jules.