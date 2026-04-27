Laura Escanes habla sin pelos en la lengua sobre su relación con Risto Mejide: "Me mentía en la cara" 

La influencer y modelo Laura Escanes ha hablado sobre su relación con el presentador de televisión Risto Mejide, del que se separó en 2022 y con quien tiene una hija, Roma, de seis años. Lo ha hecho en el podcast A solas con, presentado por Vicky Martín Berrocal.

"Fui madre con 23 años. Muy joven. He vivido cosas que debería, según la sociedad, haber vivido un poco más adelante", relató. Sobre aquella etapa de su vida, Laura Escanes recordó que "de verdad creía que no pasaba nada y que la diferencia de edad no era ningún problema". "Lo defendía a muerte", afirmó en el podcast.

Al hilo de esto, explicó que "Risto me lo pintó como que iba a ser dramático y nos iban a criticar muchísimo". "Yo me esperaba una cosa muy extrema y, cuando pasó, pensé: 'Ah, ¿que solo es esto?'", contó la modelo e influencer.

Sin embargo, transcurrido un tiempo, Laura Escanes ha cambiado de opinión: "Muchas de las críticas que recibía intentaban avisarme o protegerme". En este punto, Vicky Martín Berrocal le preguntó qué haría si su hija aparece en casa con un hombre 22 años mayor.

"Cómo hubiera sido mi vida si..."

"Yo creo que lo primero que haría es lo que hizo mi madre, seguramente. Preguntar si está bien con un poco de susto, de preocupación, de miedo por pensar que a lo mejor se va a saltar etapas, que a lo mejor no esté haciendo las cosas por ella misma y porque de verdad lo crea", señaló.

Reflexionando sobre esta cuestión, la expareja de Risto Mejide confesó que muchas veces se ha planteado cómo hubiera sido su vida si no hubiera llegado Risto, si no me hubiera casado tan joven, si no hubiera sido madre tan joven...".

Pese a ello, aseguró que no cambiaría nada porque ya que le ha dado "cosas muy buenas", como su hija Roma. Reconoce, no obstante, que ser considerada la "pareja de" supuso una carga importante. "Una de mis preocupaciones cuando explotó todo fue ser una mujer florero y perderme a mí y mi identidad", confesó.

Seguidamente, la modelo cargó directamente contra Risto Mejide. "Hubo un mes en mi vida que no hacía más que ir de la cama al sofá y llorar todo el día... Lo he pasado muy mal, me ha salvado mi círculo y la terapia", recordó.

"Tantísima dependencia en una persona que me mentía en la cara y me miraba a los ojos. ¿Cómo voy a confiar luego en la gente? Ya no sabes ni lo que te gusta ni lo que no, es como que no sabes nada de ti", sentenció Laura Escanes.