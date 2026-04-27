Garamendi (CEOE) cree que "ya no hay reales decretos ley" sino "ordenanzas como en la época de Franco"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado este lunes contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el marco de unas declaraciones en las que ha comparado la aprobación de reales decretos, por parte del Gobierno de coalición, con las medidas aprobadas durante la dictadura franquista.

Dichas declaraciones han tenido lugar en el marco de la presentación del presidente de la patronal autonómica valenciana CEV, Vicente Lafuente, que ha tenido lugar en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en València. Concretamente, Garamendi ha afirmado que "lo único que sé es que ya no hay proyectos de ley, ya no hay reales decretos ley, ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas como en la época de Franco", recoge EFE.

Se trataba de su respuesta a las preguntas anteproyecto de ley que reforma la ley de prevención de riesgos laborales, una cuestión que irá a la reunión de mañana del Consejo de Ministros. "La vicepresidenta últimamente presenta cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social, por tanto no sé qué va a presentar", ha contestado el líder de la confederación de empresarios. "Mañana nos enteraremos de lo que va", ha dicho.

Garamendi: "No se pueden mezclar la política con las cosas de comer"

En esa línea, Antonio Garamendi ha dejado entrever que desconocen el contenido del anteproyecto, indicando que "cada día es una nueva" y lamentando que "no se pueden mezclar la política con las cosas de comer". El presidente de la patronal también ha defendido que "lo que se debe hacer siempre y se ha hecho es contar con los agentes sociales y, que yo sepa y lo dice la propia Organización Internacional de Trabajo, los empresarios también somos parte importante de este diálogo social y de hecho estamos en el articulo 7 de la Constitución".