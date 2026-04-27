Trump resta importancia al tiroteo que obligó a evacuarle: "No estaba preocupado, vivimos en un mundo loco"

Donald Trump ha quitado hierro al tiroteo que obligó a evacuarle junto a varios miembros de su gabinete durante la cena de corresponsales celebrada en Washington. Lejos de mostrarse alarmado, el mandatario aseguró en una entrevista que no sintió miedo en ningún momento: "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco".

Las declaraciones, realizadas en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, llegan apenas horas después de uno de los episodios de seguridad más tensos vividos en este tipo de eventos. Trump explicó que, en un primer momento, ni siquiera interpretó correctamente lo que estaba ocurriendo en el salón de baile del hotel Hilton, donde se celebraba la gala.

"Pensé que era una bandeja… hasta que vimos que era algo más"

El presidente relató que al inicio del caos creyó que el ruido que provocó la evacuación se debía a un accidente menor. "Al principio pensé que se había caído una bandeja", afirmó, antes de reconocer que la situación cambió rápidamente cuando comenzaron a desplegarse los agentes del Servicio Secreto.

"Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente", explicó, en referencia al momento en que comprendieron que se trataba de un incidente armado.

La reacción de Melania: "Se dio cuenta antes que yo"

Trump también detalló cómo vivió la situación la primera dama, Melania Trump, que se encontraba a su lado en la mesa presidencial cuando comenzaron los disparos y los asistentes se refugiaron bajo las mesas.

"A la gente no le gusta que se diga que estaban asustados, pero ciertamente, ¿quién no lo estaría en una situación así?", reconoció el mandatario, antes de añadir que su esposa reaccionó con rapidez: "Creo que ella se dio cuenta de antemano de que eso era más una bala que una bandeja".

Según Trump, la primera dama "parecía muy molesta por lo que acababa de suceder", aunque destacó su entereza: "Es una mujer muy fuerte e inteligente. Lo manejó muy bien".

Tensión en la entrevista: "Leíste esa basura de una persona enferma"

El momento más incómodo de la entrevista llegó cuando la periodista Norah O’Donnell leyó fragmentos del manifiesto del atacante, que contenía graves acusaciones contra el propio presidente.

"Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque son gente horrible", respondió Trump visiblemente molesto. El mandatario rechazó de plano las acusaciones: "Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma".

Además, insistió en que fue "totalmente exonerado" de cualquier relación con los hechos mencionados en ese texto.

"La prensa y los demócratas son casi lo mismo"

Preguntado por si este incidente podría suavizar su relación con los medios, Trump dejó claro que no habrá cambios. "No estamos de acuerdo en muchos temas", afirmó, antes de lanzar una nueva crítica: "No es tanto la prensa. Es la prensa más los demócratas, porque son casi lo mismo".

El presidente volvió a insistir en su línea dura en temas como la seguridad y el crimen, marcando distancias con lo que considera una postura más laxa por parte de los medios.

Quiere repetir la cena… y promete "más seguridad"

Pese a la gravedad de lo ocurrido, Trump sorprendió al anunciar que su intención es volver a celebrar la cena de corresponsales en apenas un mes. "Queremos repetirla en 30 días", aseguró, dejando claro que el evento seguirá adelante.

Eso sí, el mandatario prometió reforzar las medidas de protección tras lo sucedido: el próximo encuentro contará con "aún más seguridad", en un intento de disipar las dudas generadas por el dispositivo desplegado en esta ocasión.

El mensaje de Trump es claro: ni el tiroteo ni la polémica posterior van a cambiar su agenda. Aunque, visto lo ocurrido, la pregunta ahora es si bastará con prometer más seguridad o si habrá cambios reales en la forma de gestionar este tipo de eventos.