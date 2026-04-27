Estos serán los profesores de la princesa Leonor en la Universidad Carlos III: desde un expresidente madrileño del PP a un fundador de Podemos

La Casa Real ya ha dado a conocer el futuro académico de la princesa Leonor: estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Leonor comenzará los estudios en el tercer cuatrimestre de 2026. La carrera tiene una duración de cuatro años (compuesta por 240 créditos) y se imparte en el campus de Getafe.

"La Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión", anuncia la Casa Real en un comunicado emitido a primera hora de esta tarde.

A lo largo de este período, la princesa no va a dejar de lado su agenda oficial. Hay que recordar que Felipe VI se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, por lo que no es una novedad que la monarquía opte por una universidad pública.

Los profesores de Leonor en la Carlos III

La mayoría de profesores del Grado en Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III pertenecen al departamento de Ciencias Sociales, aunque también los hay del Departamento de Humanidades y del Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho.

Revisando el listado es posible encontrar nombres conocidos, tanto en el ámbito de la política como de los medios de comunicación.

Algunos de los profesores que se encargarán de la formación de la princesa Leonor son Pablo Simón (politólogo y analista político), Ángel Garrido (consejero de la Comunidad de Madrid por el PP y presidente autonómico madrileño entre mayo de 2018 y abril de 2019), Jorge Lago (uno de los fundadores de Podemos), Ignacio Sánchez-Cuenca (articulista de El País) o Pablo Gómez Perpinyá (diputado de la Asamblea autonómica por Más Madrid hasta enero de 2026).

"Este grado universitario incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales", subraya el comunicado de Zarzuela.

La Universidad Carlos III fue fundada en 1989 por el expresidente del Congreso Gregorio Peces-Barba, uno de los siete padres de la Constitución.