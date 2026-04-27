El plan de estudios de Ciencias Políticas que cursará la princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid: cuáles son sus asignaturas

La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en una universidad pública, la Carlos III de Madrid. Aunque pudiera parecer lo contrario, esta titulación académica no es especialmente joven: hunde sus orígenes en el sistema universitario español en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas que nacía en 1943, en plena dictadura, que está hoy integrada en la Complutense.

El de Leonor de Borbón será otro centro universitario. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas será su alma máter durante al menos cuatro años, toda vez que termine primero su formación militar. La princesa disfrutará de una vida universitaria madrileña como cualquier otra joven de su edad, con la salvedad, claro, de que ella está llamada a ser reina algún día.

Muchas de las clases de Leonor se impartirán en el edificio Carmen Martín Gaite de la Universidad Carlos III de Madrid en su campus de Getafe, ya que no existe un edificio en sí mismo para la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Su plan de estudio es el habitual para cualquier otro grado universitario: cuatro años de carrera y habrá que superar 240 créditos para obtener el título.

Pero, ¿qué asignaturas tendrá que aprobar la princesa? ¿De qué materias tendrá que tomar apuntes? ¿Qué profesores tendrá la princesa Leonor en la Universidad Carlos III de Madrid?

Qué asignaturas cursará Leonor en Ciencias Políticas de la UC3M

Las asignaturas varían pero se mueven en todo momento en disciplinas como la sociología y la historia. Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de primero de carrera se dan materias elementales como Fundamentos de Ciencia Política o Introducción a la Sociología, así como una asignatura habitual en toda carrera universitaria, Metodología de investigación.

También hay asignaturas relacionadas incluso con la expresión y la lengua española, como es la asignatura Estrategias de expresión con la que los estudiantes aprenderán a "elaborar correctamente un texto académico, científico y técnico con un lenguaje preciso" o a "exponer un tema, proyecto o memoria ante un auditorio".

Historia, derecho, sociología y también matemáticas: en el segundo cuatrimestre de primero se dará la primera parte de Estadísticas aplicadas a las Ciencias Sociales y asignaturas como Actores políticos, con la que los alumnos profundizan en temas como elementos básicos de los partidos políticos, familias y tipos de partidos, organización interna y medios de comunicación.

En las troncales hay más asignaturas como Derecho constitucional, Política comparada o Análisis electoral, y por supuesto margen y espacio para que los estudiantes puedan elegir entre varias optativas, como Consultoría política, Psicología política, Cambio climático y transformación social o Inmigración, multiculturalidad y derechos humanos.

Estas son todas las asignaturas de la nueva carrera de la princesa Leonor

En resumen, estas son todas las asignaturas del vigente plan de estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, la carrera por la que ha optado la princesa Leonor de cara a su formación civil.

En primero de carrera: Competencias digitales para el uso de la información, Estrategias de expresión, Fundamentos de Ciencias Políticas, Introducción a la Sociología, Metodología de investigación, Teoría del Derecho, Actores políticos, Estadísticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1, Historia política y social, Política mundial y Teoría política y tradiciones de pensamiento.

En segundo: Derecho constitucional, Estadística aplicada a las ciencias sociales 2, Política comparada, Principios de economía, Teoría política y problemas contemporáneos, Competencias digitales para el tratamiento de datos intermedio, Comportamiento político, Derecho administrativo, Gestión y administración pública, Humanidades 1, Técnicas de investigación en Ciencias Políticas.

En tercero: Análisis de Políticas Públicas, Análisis electoral, Habilidades profesionales interpersonales, Humanidades 2, Política española, Temas de política comparada, Estados, mercados e instituciones, Evaluación de políticas y programas públicos, Política europea, Política y comunicación y Temas de política mundial.

En cuarto Leonor recibirá formación en Técnicas de investigación en Ciencia Política 2 y cursará su Trabajo Final de Grado.

También podrá elegir entre las optativas Consultoría política, Gestión pública directiva, Derechos fundamentales y garantías, Política internacional de seguridad, Política local, Psicología política, Relaciones y orden mundial, Sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, Cambio climático y transformación social, Conflicto y violencia, Derecho administrativo 2, o Derecho e instituciones europeas.

Otras optativas son Estructura y cambio social, Filosofía política, Ideologías y movimientos políticos en el siglo XXI, Inmigración, multiculturalidad y derechos humanos, Política y género y Política y sociedad en América Latina.