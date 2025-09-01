Un médico explica su método de tres pasos para mitigar el síndrome postvacacional: "Vamos a decirle a tu cuerpo que el relax sigue"

El doctor Jose Manuel Felices, conocido en su faceta divulgadora en redes como @doctorfelices, ha dado las claves de algo que muchas personas agradecerán este 1 de septiembre, día por excelencia de la vuelta a la rutina.

En su último vídeo, el médico comparte su estrategia para vencer al conocido como síndrome postvacacional y, en definitiva, para que el estrés no nos inunde a la primera de cambio.

"Vamos a decirle a tu cuerpo que el relax sigue con nosotros y vamos a mantener algunos de esos hábitos que has mantenido en vacaciones", apunta. Para ello, apuesta por procurar tener una media hora de lectura al día, pasear al atardecer o cenar sin pantallas, por ejemplo, todo con el objetivo de que el cuerpo experimente "los mismos cambios hormonales".

Asimismo, recomienda planificar pequeñas pausas en el trabajo en las que se puede enseñar las fotos de las vacaciones a los compañeros, y activar así áreas cerebrales que nos 'devuelvan' a ese bienestar.

Como punto más importante, destaca el procurar no estar consultando constantemente el correo electrónico, sino hacerlo en momentos previamente establecidos. Así evitamos estar picoteando y perder el foco de atención de las tareas en las que debemos centrarnos. "El mail no es un medio de comunicación urgente", recuerda. Con esto, podremos disminuir los picos de estrés e, importante, no boicotear nuestra productividad.