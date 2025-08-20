Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sube este vídeo de su vuelta a la rutina y la depresión postvacacional se apodera de todos
"Eso a los pobres no nos pasa".

Alba Rodríguez Morales
Fragmento del vídeo de @laradecia@laradecia

La época de vacaciones suele ser un momento idílico del que cuesta desprenderse, y aún más si has tenido la suerte de poder irte fuera de casa, algo que hace que todavía sea más dura la vuelta a la rutina y que asome la temida depresión postvacacional.

Algo que ha puesto de manifiesto la usuaria de TikTok Lara (@laradecia) mediante un vídeo que ya ha superado las 1,1 millones de visualizaciones y los más de 113.500 me gustas en la red social.

"Nadie habla de lo difícil que es pasar de esto:", ha publicado la usuaria de la red social, adjuntando un breve vídeo yendo en canoa por unas aguas cristalinas que parecen el Caribe.

"A esto:", ha proseguido Lara, subiendo a continuación el vídeo del centro de una gran ciudad, haciendo hincapié en el asfalto y el tráfico, un ambiente que nada tiene que ver con el que vivía en sus días de vacaciones.

"Eso a los pobres no nos pasa"; "Llore durante días cuando volví de Maldivas"; "No hay que volver más, no vale la pena"; "Yo por eso no viajo"; "Hace dos semanas fui al rio que está aquí al lado de mi casa, aun no supero ese viaje", han comentado algunos usuarios en tono divertido.

