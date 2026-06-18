Un paciente paralizado por ELA vuelve a hablar con su familia gracias a un implante cerebral

Un paciente con Esclerosis Lateral Amniotrófica (ELA) ha conseguido volver a hablar durante 19 meses gracias a más de 250 electrodos implantados que se encargaban de transformar las señales cerebrales propias del habla en texto y en voz. La investigación— liderada por la Universidad de California— ha sido compartida en la revista científica 'Nature Medicine' y se trata únicamente de un estudio de viabilidad.

El hombre, de 45 años, tenía ELA —una enfermedad neurodegenerativa que afecta, entre otras cosas, a la función motora y al habla— y en 2023 se le implantaron 256 electrodos en cuatro conjuntos de 65 electrodos que se encontraban conectados mediante cables a un sistema informático y que traducían los movimientos fonéticos a texto gracias a una interfaz cerebro-computadora (BCI). Antes de que el hombre lo usara en su casa, y con el objetivo de que funcionase de forma correcta, se le enseñó cómo debía usarlo.

El dispositivo, que debía conectarse todas las mañanas, no solo se encargaba de que el hombre pudiese hablar con el resto de personas, sino que también le permitía mover un cursor por la pantalla para utilizar su ordenador e incluso navegar por internet. En total, el paciente lo utilizó durante más de 19 meses, con una media de uso de 9,5 horas diarias y llegando a comunicar más de 183.000 frases, lo que se traduce en cerca de dos millones de palabras. Además, llegó a comunicarse a una velocidad de 56 palabras por minuto sin ayuda externa de investigadores. Lo sorprendente es que llegó a acertar el 92% de las frases cotidianas y la precisión superó el 99%, según los autores.

Se trata de la primera vez que este tipo de tecnología se ha probado con éxito fuera del laboratorio. Según defiende Surjo Soekadar, director del grupo de investigación de Neurotecnología Clínica del hospital Charité de Berlín, se trata de un "hito importante" pues, si "bien muchos estudios anteriores han demostrado principalmente las capacidades de estos sistemas en condiciones de laboratorio, este estudio documenta un uso prolongado y en gran medida independiente en la vida cotidiana".

Gracias a este dispositivo, el hombre consiguió ganar una mayor independencia en su hogar y en su vida diaria. "Es particularmente significativo que el usuario haya podido emplear el sistema para tareas de comunicación e interacción en el mundo real durante un período prolongado", agrega el experto en declaraciones recogidas por el medio 'ntv'.

A pesar de los resultados, los investigadores piden cautela y aseguran que esto es un "hito importante, pero no el punto final", pues ahora deberá comprobarse si funciona o no en otras personas y si resulta o no un método demasiado invasivo. "En la investigación de interfaces cerebro-computadora, la usabilidad cotidiana es una prueba más exigente que el rendimiento máximo en los experimentos. Lo que realmente importa aquí no son las palabras por minuto, sino la autonomía diaria", explica por su parte Thorsten Zander, investigador de la Universidad Tecnológica de Branderburgo Cottbus-Senftenberg.

Europa tendrá en los próximos 25 años un 40% más de casos de ELA

Este hito podría ser aún más significativo si se tienen en cuenta apuntes como el que realiza el doctor Francisco Javier Rodríguez de Rivera, Coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología, quien ha explicado a EFE que Europa tendrá en los próximos 25 años un 40% más de casos de ELA debido al envejecimiento de la población.