Es mucho más que ciencia: el precioso mensaje del director del Observatorio Astronómico Nacional que nos debería hacer pensar a todos

Ciencia, astronomía, turismo, un poco de eso que los modernos llaman ahora FOMO (el miedo a perderse algo importante)... En fin, cada cual tiene su propio motivo dentro de que España y parte del mundo viven hoy un cóctel de sensaciones bajo la estela de un histórico eclipse solar total.

La emoción y el despliegue mediático y social en España son absolutos. Sierras llenas de turistas, observatorios colapsados entre autoridades, personalidades célebres y aficionados a la astronomía... y millones de personas pegadas a sus gafas deseando, como en la película, 'mirar arriba' para contemplar la belleza del eclipse. Un balcón, una ventana o un jardín, quienes lo tengan, sirven de escenario ideal para cualquier ciudadano bien provisto de sus correspondientes gafas homologadas.

Sobran los motivos para vivir el gran momento astronómico de nuestra historia reciente. Hacía 114 años que España no vivía un eclipse solar total y no hay rincón que parezca ajeno a esta pasión total por las maravillas celestiales.

Un sentimiento al que le ha puesto palabras —y qué palabras— Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y exdirector del de Yebes (Guadalajara).

Presente precisamente en el observatorio ubicado en Yebes, uno de los 'epicentros' del despliegue de autoridades en España, Bachiller ha hecho un llamamiento a la unidad a través de la ciencia pleno de pasión.

“Es el momento de olvidarse de las pantallas, de mirar hacia arriba, de mirar a nuestro alrededor y concentrase solo en nuestras emociones. Es también el momento de notar esa comunión de sentir que todos miramos al mismo punto, bajo la misma sombra de la Luna”, ha señalado en declaraciones a EFE.

Miremos, al fin, al eclipse, con emoción pero también con máxima precaución y solo con las gafas homologadas por las autoridades para evitar problemas serios en caso de mirar sin protección.