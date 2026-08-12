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Es mucho más que ciencia: el precioso mensaje del director del Observatorio Astronómico Nacional que nos debería hacer pensar a todos
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Es mucho más que ciencia: el precioso mensaje del director del Observatorio Astronómico Nacional que nos debería hacer pensar a todos

Rafael Bachiller ha dejado una reflexión que debería no quedar eclipsada por nada.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Ambientazo en un prado de Amsterdam para vivir el eclipse
Ambientazo en un prado de Amsterdam para vivir el eclipseEFE/EPA/REMKO DE WAAL

Ciencia, astronomía, turismo, un poco de eso que los modernos llaman ahora FOMO (el miedo a perderse algo importante)... En fin, cada cual tiene su propio motivo dentro de que España y parte del mundo viven hoy un cóctel de sensaciones bajo la estela de un histórico eclipse solar total.

La emoción y el despliegue mediático y social en España son absolutos. Sierras llenas de turistas, observatorios colapsados entre autoridades, personalidades célebres y aficionados a la astronomía... y millones de personas pegadas a sus gafas deseando, como en la película, 'mirar arriba' para contemplar la belleza del eclipse. Un balcón, una ventana o un jardín, quienes lo tengan, sirven de escenario ideal para cualquier ciudadano bien provisto de sus correspondientes gafas homologadas.

Sobran los motivos para vivir el gran momento astronómico de nuestra historia reciente. Hacía 114 años que España no vivía un eclipse solar total y no hay rincón que parezca ajeno a esta pasión total por las maravillas celestiales. 

Un sentimiento al que le ha puesto palabras —y qué palabras— Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y exdirector del de Yebes (Guadalajara).

Presente precisamente en el observatorio ubicado en Yebes, uno de los 'epicentros' del despliegue de autoridades en España, Bachiller ha hecho un llamamiento a la unidad a través de la ciencia pleno de pasión.

“Es el momento de olvidarse de las pantallas, de mirar hacia arriba, de mirar a nuestro alrededor y concentrase solo en nuestras emociones. Es también el momento de notar esa comunión de sentir que todos miramos al mismo punto, bajo la misma sombra de la Luna”, ha señalado en declaraciones a EFE.

Miremos, al fin, al eclipse, con emoción pero también con máxima precaución y solo con las gafas homologadas por las autoridades para evitar problemas serios en caso de mirar sin protección. 

Miguel Fernández Molina
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Coordinador de tarde y cierre de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó durante ocho años en el portal Mundotoro y tras varias colaboraciones con otros medios llegó a El HuffPost en 2019. Desde entonces se encarga del turno de cierre, escribiendo sobre actualidad y última hora, con especial énfasis en las coberturas deportivas de grandes eventos, buscando siempre ese 'toque Huff' tan nuestro.

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