Una expatriada de Reino Unido describe con crudeza el camino hacia su vida costera en España: "No fue todo sol y sangría"

Bernardette era una profesora más en Manchester cuando decidió cambiar su vida y mudarse a España. Después de muchos años de cambios, la mujer de origen irlandés disfruta de una vida placentera ya jubilada en la costa andaluza, concretamente en Almuñécar.

Una vida frente al mar que no cambiaría por nada pero a la que no fue fácil llegar. Cuando decidió trasladarse de Reino Unido a España, esta profesora lo hizo no solo por el sol o la sangría, sino por la familia, ya que parte de ella vivía aquí.

"Me mudé a España para estar más cerca de la familia y conseguí un trabajo nuevo como profesora en el British Council de Madrid", explicó a Euroweekly News. Durante el proceso hubo sacrificios y momentos complicados, como dejar a otra parte de su familia en Manchester, algo que describe como lo más complicado de la mudanza.

Además, también destacan lo difícil que fue encontrar "alojamiento decente y económico" para poder vivir en Madrid. "La burocracia puede ser una pesadilla", rememoró la profesora, que cree que es mucho más difícil si no hablas español, por lo que recomienda a las personas que quieran mudarse a España que estudien la lengua antes para poder defenderse.

Años después de la mudanza a Madrid, la profesora jubilada se trasladó a Almuñécar, donde llevar una vida relajada y tranquila. "La vida al aire libre, el sol, las tapas, la comida deliciosa y estar cerca de mi familia, especialmente de mi nieto pequeño, es lo mejor", cuenta.

"Sentarme en una terraza en la playa, mirando y escuchando al mar con un vaso de vino mientras mis nietos se ríen y juegan", celebra la profesora sobre su vida en España.

