Una trabajadora de yates de lujo ganó más de 6.000 euros al mes: "Trabajaba de 8.00 a 14.00, y ya"

"Muchos piensan que trabajando en la industria del lujo tienes salarios altos pero no tienes vida, y esto no es verdad", asegura una azafata de yates de lujo en un vídeo de su canal de TikTok Azafata de Flores (@florstewardess). "Yo he ganado más de 6.000 euros al mes trabajando en un yate de lujo", asegura y cuenta su historia para animar a la gente a que busque buenas oportunidades como la que ha encontrado ella y a que centren su carrera en los yates de lujo.

Esta empleada comienza por dar un primer consejo: "Si vas a emigrar, primero asegúrate de que valga la pena y que, si es en Europa o en el país que vayas a ir sea por una promesa tan grande que realmente te merezca la pena que cambies de trabajo y que cambies de lugar, porque muchos lo que hacen es cambiar de ubicación" y luego buscar.

"Aquí en Europa, por ejemplo, está muy difícil", afirma Flor, "los salarios son bajísimos en trabajos en tierra, en la mayoría de los países, y triunfar y que te vaya bien no es posible, o también, en Miami, la gente tiene tres o cuatro trabajos para poder sobrevivir, pagar sus gastos y tener un buen estilo de vida", añade.

"En cambio", prosigue explicando este trabajadora, "en Europa se trabaja menos, la gente no tiene dos o cuatro trabajos pero los salarios son muy bajos, incluso los de gente que lleva muchos, muchos años trabajando aquí. No sé el porqué, no tengo la respuesta, pero incluso les pasa a los profesionales, no sólo a las personas que se dedican a trabajos poco cualificados".

Esta tiktoker cuenta, por tanto, lo que ha hecho ella y cómo ha conseguido que le vaya tan bien: "Yo trabajo en yates de lujo", explica que, en primer lugar, "lo hago porque hablo inglés, lo que me diferencia de la mayoría de personas que han buscado este tipo de trabajos, que no lo hablan". "El año pasado era la jefa de azafatas en un yate, estaba muy tranquila, me pagaban superbien, 7.500 dólares (unos 6.400 euros) al mes, no tenían huéspedes a bordo, no tenía viajes, terminaba a las cuatro de la tarde. Sí, trabajaba, pero de ocho de la mañana de cuatro de la tarde y listo".

Además, añade esta azafata de yates, "tenía todos los gastos incluidos, por lo que no tenía ningún gasto, todo lo que ganaba era limpio para mí. Terminaba de trabajar y me iba a visitar a amigos, cogía el coche y me iba al centro de la ciudad y tenía los fines de semana libres, me iba a la playa o hacía lo que quería. Así durante tres mes".

Flor anima a todos a que, hoy por hoy, tengan "otra mentalidad": "Hay que buscar algo que realmente valga la pena para que lo que dejaste en Argentina, como es su caso, o en el país donde está tu familia realmente te haga cambiar la vida y no sobrevivir como la mayoría de las personas hacen". "Lo digo porque lo veo", añade, "los hombres y mujeres de entre 18 y 40 años que hablen inglés, pueden hacerlo". Y, finalmente, les anima a que le dejen un mensaje en su canal de TikTok si quieren que ella les dé más información de esta oportunidad de trabajo.