La AEMET lanza un aviso especial por la llegada de la borrasca Harry a España en las próximas horas
La AEMET lanza un aviso especial por la llegada de la borrasca Harry a España en las próximas horas

El organismo público ha pedido seguir las indicaciones de Protección Civil.

Imagen del fuerte temporal en Barcelona, en una imagen del pasado 27 de diciembre.
Imagen del fuerte temporal en Barcelona, en una imagen del pasado 27 de diciembre.Marc Asensio

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público encargado de difundir información sobre las previsiones meteorológicas en España, ha lanzado un aviso especial por la llegada de la borrasca Harry en las próximas horas y ha pedido seguir las indicaciones de Protección Civil en las zonas en las que se va a notar más su impacto.

Mientras muchos expertos ponen la lupa en lo que podría pasar en las próximas semanas en Europa, con la posibilidad de una ola que congelaría los termómetros en todo el continente, AEMET ha hablado de lo más reciente, de cómo afectará este nuevo frente.

"Tras unos días caracterizados por el paso de sucesivos frentes atlánticos, el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa está elongando una vaguada en altura que evolucionará a una DANA sobre la Península a partir de esta tarde (este sábado) y que propiciará la formación de la borrasca Harry sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana", ha detallado.

Se quedará varios días en España

Este fuerte episodio ha arrancado este sábado 17 de enero y seguirá en España hasta el próximo martes 20 de enero:

  • Lluvias localmente en puntos de Cataluña y sur de Andalucía el domingo. Nevadas en el norte y zona centro peninsular a partir de 1.000 metros.
  • El lunes y martes, la borrasca Harry provocará mal estado de la mar en el Mediterráneo, con olas de más de 4 a 6 metros y rachas muy intensas de viento.
  • Precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el área mediterránea peninsular y Baleares. Nevadas copiosas a partir de 1.000-1.200 metros.

Los días álgidos, el lunes y martes

La AEMET ha detallado que para este domingo se esperan "precipitaciones localmente fuertes quedarán restringidas al nordeste de Cataluña y entorno del Estrecho. Se producirán nevadas en el noroeste de Castilla y León, entorno de la Ibérica y Guadalajara a partir de 1.000-1.200 m".

Pero ha confirmado que los días álgidos de esta nueva borrasca se vivirán tanto el lunes 19 como el martes 20. "Cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado de la mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales", ha expuesto en su aviso especial.

"Es probable que el lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares", ha razonado.

El organismo público ha explicado que el estado de la mar "empeorará durante el lunes y martes, en las zonas litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y se caracterizará por viento, del este o nordeste, fuerza 7-8 y olas de mar combinada de 4-6 m".

"Dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, por lo que se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días", ha indicado.

