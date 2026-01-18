Nacho Vegas habla de qué está pasando con los jóvenes con este mensaje a la izquierda: "Algo se está haciendo mal"

El cantautor Nacho Vegas ha concedido una entrevista al diario El País con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum Vidas semipreciosas y no ha dudado en mandar un mensaje a la izquierda sobre lo que está pasando con los jóvenes.

Al inicio de la charla, el músico ha destacado que cuando era pequeño, su madre le inculcó a él y a sus hermanos "muchos valores que fueron muy importantes para nosotros".

"Valores de izquierdas que nos explicó desde pequeños, algo que me iluminó. Por ejemplo, yo fui a un colegio público y recuerdo que tenía algunos amigos que iban a privados. Mi madre nos explicó por qué tanto ella como mi padre apostaban por la escuela pública. Y me alegró mucho aquella decisión, porque esos que iban a los colegios privados eran unos pijos insoportables", ha reconocido.

El músico ha defendido que "existe una represión por la Ley Mordaza, que no solo ataca a la libertad de expresión, sino también a la disidencia política". "Cuando disientes por la izquierda estás jodido. Estas son las democracias liberales", ha añadido.

"Es una cosa que quería plasmar en el disco. Para mí la parte afectiva es muy importante en la música, pero el compromiso político también. Son dos tipos de compromiso que podrían ir de la mano", ha señalado.

"A veces pensamos que egoísmo y altruismo son términos opuestos, y son dos caras de la misma moneda. Ambos tienen recompensa. Lo contrario es el compromiso, cuando adquieres un compromiso para hacer algo, aunque no quieras hacerlo", ha añadido.

El mensaje a la izquierda

Caracterizado por no morderse la lengua, Nacho Vegas ha alertado de la posible llegada de la extrema derecha a las instituciones y ha alzado la voz contra ello, como refleja en su nueva canciones Tiempo de lobos.

"Si se acercan manadas de lobos, si se acerca el fascismo y si de verdad puede estar dentro de unos años gobernando, hay que combatirlo de todas las maneras posibles, incluyendo la violencia, por supuesto. Porque no hay otra manera de combatir a la violencia que no sea con violencia autodefensiva. Y eso es algo para lo que tenemos que prepararnos", ha explicado.

Pese a ser militante de Anticapitalistas, no ha dudado en dedicarle unas palabras a la izquierda sobre algo que considera que están haciendo muy mal con los más jóvenes.