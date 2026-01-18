Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Finn Wolfard quiere dejar de ser el chico de 'Stranger Things' y se autoproclama adulto con un discurso que está dando de que hablar
El intérprete, que da vida a Mike en el fenómeno de Netflix, anuncia alto y claro que "oficialmente" es un hombre.

Finn WolfhardGTRES

El final de Stranger Things sigue acaparando titulares en los medios de comunicación. Esta vez ha sido uno de sus protagonistas, Finn Wolfhard que, durante el programa de la televisión estadounidense Saturday Night Live, ha emitido un monólogo que está dando de qué hablar. Lo dice alto y claro: quiere dejar de ser el niño de Stranger Things.

En sus primeras palabras, y en un discurso de la mano de sus compañeros de reparto, Caleb McLaughlin y Gaten Matarazzo quiso volver a conmemorar la serie televisiva en la que entró con tan solo 12 años. "Es tan asombroso que 400 millones de personas pudieran verme pasar por la pubertad", asegura. Pero, "oficialmente" se ha convertido en adulto, y quiere desligarse de la serie de Netflix.

"Sé que mucha gente todavía me ve como el chico de Stranger Things, ¿verdad? Pero ya tengo 23 años y me enorgullece anunciar oficialmente que soy un hombre", dice, en tono cómico, el intérprete canadiense. “Ah, sí, es cierto. Ahora las cosas son diferentes. Por ejemplo, tengo vello facial. ¿Podemos verlo más de cerca? Puede que solo sea un pelo, pero la fiesta empieza cuando llega el primer invitado”, bromea.

Posteriormente, y tras un suspiro, comienza: "Les presento a mi nuevo yo, al hombre que soy. La serie terminó, y ya no soy un niño". Sus compañeros, rápidamente, se unieron a Wolfhard: "¡Y nosotros tampoco!". El público estalló en aplausos en un momento que quedara marcado en la memoria de los millones de fans del fenómeno de Netflix. "Somos ex estrellas infantiles, y cada vez que lees 'Ex estrella infantil' en un titular, solo puede significar cosas buenas".

Muchos se han pasado por las redes sociales para comentar el sonado discurso. "¡Es realmente bueno! No parece nada nervioso y maneja las tarjetas como un profesional", asegura uno. "Es tan lindo simplemente verlos disfrutar de su amistad, todavía hay algo mágico en ello", celebra otra. La publicación en X (Twitter) ha alcanzado más de 430.000 visualizaciones.

Millie Bobby Brown no quiere ser Once

Wolfhard no ha sido el único que ha querido desligarse y crecer más allá de las fronteras de Hawkings, el pueblo en el que se desarrolla la trama en Stranger. En 2023 ya lo hizo Millie Bobby Brown. 

Durante una entrevista con la revista Glamour, "ha sido muy importante en mi vida, pero esto es como el último año de instituto, el de la graduación", aseguró, refiriéndose a esta última temporada de la serie. "Estoy lista para florecer. Es hora de crear mi propio personaje y vivir mi propia experiencia", sentenciaba, convencida.

