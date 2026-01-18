El arrepentimiento del 'padrino' de la IA al mirar a su nieto: "No sé si tendrá un futuro dentro de 20 años por culpa de lo que hemos creado"

Cuando uno de los hombres que ayudó a construir los cimientos de la inteligencia artificial moderna dice que tiene miedo, el mundo debería escuchar. Yoshua Bengio, reconocido informático galardonado en 2018 con el Premio Turing (el Nobel de la informática) y con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2022, ha lanzado su advertencia más personal y escalofriante hasta la fecha.

En una entrevista para el podcast The Diary of a CEO, dirigido por el empresario y podcaster británico-francés Steven Bartlett, Bengio se ha sincerado sobre el peso moral que carga al ver cómo su creación evoluciona.

"No sé si mi nieto tendrá futuro"

El momento más duro de la charla llega cuando el científico baja al terreno personal. No habla de códigos ni de algoritmos, sino de su familia.

"No sé si mi nieto tendrá un futuro dentro de 20 años por culpa de lo que hemos creado", confiesa Bengio. Esta revelación le llevó de hecho a una crisis ética: "Haberme dado cuenta de esto y continuar por el mismo camino era imposible, era insoportable, aunque esto significara ir en contra de la corriente, encuentra de los deseos de mis colegas que preferirían no oír hablar de los peligros de lo que estábamos haciendo".

El despertar de ChatGPT

Bengio explica que el punto de inflexión fue el lanzamiento de ChatGPT. "Desde que salió, me di cuenta de que estábamos, sin lugar a dudas, en un camino realmente peligroso".

El informático recuerda la profecía de Alan Turing en 1950: una vez que las máquinas entendieran el lenguaje, podríamos estar condenados. "Tenemos máquinas que entienden el lenguaje. Por ahora se quedan atrás en planificación, pero podrían ser una amenaza real en unos pocos años o décadas", advierte.

La soledad del alertador y perspectivas de futuro

Bengio advierte de que estamos construyendo un potencial competidor para los humanos que podría "dar un poder enorme a quien lo controle y desestabilizar nuestras democracias".

Sin embargo, alzar la voz no ha sido gratis. El experto admite que ha tenido que nadar a contracorriente, enfrentándose a los deseos de muchos de sus propios compañeros de profesión:

"Tuve que ir en contra de los deseos de mis colegas, que preferirían no oír hablar de los peligros de lo que estábamos haciendo", sentencia.