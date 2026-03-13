Spencer Rascoff, CEO de Tinder: "Queremos que la gente se conozca en persona; las citas presenciales son la solución perfecta para la generación que se ha hartado de hacer swipe"

Tinder, competidora directa de Bumble, está preparando nuevas funciones y novedades que facilitará, aún más, la conexión entre usuarios, según ha podido anunciar la aplicación en su conferencia de productos, 'Tinder Sparks'.

Algunas de las nuevas funcionalidades que tendrá esta aplicación de citas son: poder encontrar una pareja según los gustos musicales y la astrología, mejorar las imagenes con inteligencia artificial y terminar con el clásico intercambio de mensajes con conversaciones aburridas y monótonas que luego nunca llegan a nada.

Según se anunció en la conferencia, y pudo confirmar el director ejecutivo Spencer Rascoff, habrá una pestaña que se llamará "eventos" y que conectará a los usuarios para mantener citas presenciales, algo que consideran "la solución perfecta" para los jóvenes de la Generación Z.

"Los eventos son divertidos, relajados, sociales y seguros", señaló Rascoff en declaraciones recogidas por Bussiness Insider. "Están trasladando Tinder al mundo físico de una manera que se adapta al estilo de vida de nuestros usuarios", agregó.

Esta pestaña se situaría al lado de la de deslizar y a través de ella las personas podrían consultar los listados de usuarios disponibles junto a sus fotos, que al principio no se pueden ver hasta que la persona se registra. "Queremos que la gente se conozca en persona; las citas presenciales son la solución perfecta para la generación que se ha hartado de hacer swipe", señaló.

"Si diriges una empresa de internet para consumidores, tienes que estar atento a los cambios en los gustos de consumidores", señaló Rascoff. "No podemos ignorar la realidad y aferrarnos a las prácticas del pasado", agregó el mismo.

La idea es poder responder a las necesidades de aquellos usuarios que están cansados de la experiencia online y prefieren una dinámica más humana, así como a aquellos que solo se registran en la app para mirar perfiles y deslizar. "Creo que los eventos en la vida real tienen el potencial de hacer que la gente que ya tiene una opinión formada sobre Tinder se lo piense dos veces", subrayó.

Otra opción para aquellos que están cansados de dar match con decenas de personas para luego terminar hablando de lo mismo de siempre con ellas, hay otra aplicación similar, llamada Bumble, que solo permite dar un número limitado de 'likes', lo que obliga a pensar las cosas dos veces y a hablar de forma más profunda con los 'matches'.

Junto a esta iniciativa presentada por Tinder, la aplicación de ligue también anunció un nuevo programa de emparejamiento basado en la Inteligencia Artificial (IA), Chemistry, la cual ayudará a que los 'matches' compartan más cosas en común.