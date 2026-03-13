Leonardo Sbaraglia explica el motivo por el que Tinder le cerró la cuenta y tiene que ver con su edad

Leonardo Sbaraglia en el cartel promocional de 'Los días perfectos'.

Hay historias de Tinder que empiezan mal. Y luego está la que acaba de contar Leonardo Sbaraglia, que directamente terminó con su cuenta expulsada de la aplicación.

El actor argentino visitó El Hormiguero junto a Bárbara Lennie y, entre anécdotas de rodaje y risas con Pablo Motos, terminó revelando una historia inesperada: una denuncia en Tinder que acabó con su perfil baneado.

Y el motivo, según él mismo explicó, fue tan simple como un pequeño ajuste en su edad. "Me bajé unos años", confesó entre risas.

Una cuenta de Tinder… que duró poco

Todo ocurrió durante uno de sus viajes a España. Sbaraglia decidió probar suerte en la famosa aplicación de citas y creó un perfil como cualquier otro usuario.

Pero el experimento duró poco.

Según contó en el programa, en su perfil decidió restarse algunos años de edad. Nada demasiado escandaloso, explicó, pero suficiente para que la situación acabara torciéndose.

El problema llegó cuando tuvo contacto con una usuaria que se dio cuenta del detalle.

El momento que acabó con la cuenta

La historia se complicó cuando el actor rechazó a esa chica en la aplicación. Según relató en el programa, fue entonces cuando la usuaria detectó que la edad de su perfil no coincidía con la real. Y decidió denunciarlo.

El resultado fue inmediato: la cuenta terminó bloqueada por la plataforma.

"Me denunciaron", explicó Sbaraglia entre risas al recordar el momento.

Una confesión inesperada

La anécdota provocó las carcajadas en el plató, especialmente cuando el actor reconoció sin problema el pequeño "retoque" en el perfil. "Me bajé unos años", repitió, mientras el público reaccionaba divertido.

La conversación surgió cuando Pablo Motos le preguntó directamente si era cierto el rumor de que Tinder le había cerrado la cuenta. Y Sbaraglia no solo lo confirmó, sino que contó toda la historia.

Tinder, famosos… y perfiles curiosos

La confesión también puso sobre la mesa algo que ocurre con frecuencia en las aplicaciones de citas: los perfiles de famosos que generan dudas entre los usuarios. Muchas personas creen que las cuentas de actores, cantantes o deportistas son falsas, lo que provoca denuncias o reportes dentro de las plataformas.

En este caso, sin embargo, el problema no fue ese. Fue simplemente la edad.

Una de las anécdotas más comentadas de la entrevista

La visita de Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia al programa dejó varios momentos divertidos, pero esta historia fue una de las que más reacciones generó entre el público.

No todos los días un actor reconocido cuenta cómo acabó expulsado de Tinder por quitarse unos años en el perfil. Aunque, visto lo visto, el experimento romántico no duró demasiado.

Porque en su caso, el swipe hacia la derecha terminó en "cuenta suspendida".