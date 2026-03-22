Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron, Premios Ortega y Gasset de Periodismo en la edición especial por el 50º Aniversario de EL PAÍS

Los Premios Ortega y Gasset de Periodismo, los más prestigiosos del oficio en español que otorga anualmente EL PAÍS, reconocen este año las destacadas trayectorias de Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron. El jurado, reunido el pasado viernes, ha querido reconocer a unos profesionales que representan “los valores de los galardones y con los que los periodistas de EL PAÍS han trabajado en estos 50 años: honestidad, valentía, ética y oficio”, en una edición extraordinaria con motivo de la efeméride del periódico.

Premiada con el Nobel de Literatura en 2015, Svetlana Alexiévich (1948) es periodista y escritora bielorrusa. Nacida en la región de Stanislav, hoy Ivano-Frankivsk (Ucrania), ha dedicado más de cuatro décadas a retratar la vida de los ciudadanos de la antigua Unión Soviética y de los países surgidos tras su desintegración. Sus escritos polifónicos, con especial atención a las mujeres, renovaron el periodismo narrativo y documental, pero también la obligaron a exiliarse. Es autora de los libros Voces de Chernóbil (1997), Muchachos de zinc (1990) o El fin del Homo Sovieticus (2013), entre otros.

El jurado ha destacado “su excelencia en la aplicación de un método de trabajo que es la historia oral, que con ella ha alcanzado las cotas más altas. Sus principales obras se basan en centenares de entrevistas enlazadas y estructuradas de tal manera que son capaces de ofrecer una realidad a la que muchas veces los medios no pueden llegar. Detrás de esa innovación hay una curiosidad que se inserta en una gran tradición intelectual del mundo soviético y post soviético”.

El escritor, periodista y abogado Sergio Ramírez (1942, Masatepe, Nicaragüa) es una de las voces más destacadas de América Latina. Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. Ha vinculado su trayectoria, tanto periodística como literaria, a la defensa de la democracia y de los derechos humanos, especialmente en su Nicaragua natal, de la que tuvo que exiliarse. Hoy es uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana contemporánea y entre sus obras destacan publicaciones como Castigo Divino (1998), Margarita, está linda la mar (1998) o El caballo dorado (2024). Es fundador y director del festival literario Centroamérica Cuenta, uno de los encuentros culturales más relevantes de la región, y ha recibido importantes galardones en su trayectoria, como el premio Cervantes 2017 o el Premio Alfaguara de novela (1998), entre otros. En EL PAÍS es columnista y articulista desde hace más de 30 años, en cuyos textos reflexiona sobre Latinoamérica y temas como la memoria histórica, así como sobre la esfera cultural.

El jurado ha destacado que Ramírez es “un referente moral, que como periodista y articulista se ha mostrado siempre profundamente comprometido con la integridad del ser humano. Su obra es una peana construida con unas profundas raíces humanistas. Sus artículos han sido y son una brújula moral para millones de personas que anhelan la libertad en toda América Latina”.

Martin Baron (1954, Florida, EE UU) es uno de los periodistas más influyentes del periodismo contemporáneo. Fue director de tres de los principales periódicos estadounidenses: The Washington Post (2013-2021), The Boston Globe (2001-2012) y The Miami Herald (2000). Bajo su liderazgo, las cabeceras lograron 18 premios Pulitzer entre otros reconocimientos. Su nombre está asociado a investigaciones históricas como Spotlight (The Boston Globe) de 2003, que destapó los abusos sexuales encubiertos por la Iglesia católica en Boston y que más tarde versionaría la galardonada película Spotlight. Es autor del libro Collision of Power: Trump, Bezos, and The Washington Post (2023), en el que reflexiona sobre la última y convulsa etapa en el ejercicio del periodismo.

El jurado ha definido a Baron como “un gran director de periódicos probablemente el mejor de una generación- que, a lo largo de su carrera llevó a cabo un trabajo extraordinario. La calidad y el impacto de su periodismo se tradujo en la histórica investigación de The Boston Globe sobre la pederastia en la iglesia o en el regreso a la primera línea del periodismo mundial del Washington Post bajo su mandato. Es, además, un director de periódico respetado y admirado tanto dentro como fuera de sus redacciones”.

Además, han resaltado que los tres galardonados “se han hecho grandes en el periodismo y en la literatura en contra de poderes que, con diferentes tonos, eran agresivos contra quienes querían contar la verdad”. También coinciden en el “uso del periodismo como una herramienta para la defensa de los derechos humanos. Son tres referentes morales que han sabido dar voz a la gente para, a través de pequeñas historias, contarnos lo que está ocurriendo en uno y otro lado el mundo. Tres grandes periodistas que marcan el camino que debe seguir la profesión”.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por el presidente de PRISA, Joseph Oughourlian; la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil; el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens; la defensora del lector de EL PAÍS, Soledad Alcaide; la representante del Comité de redacción de EL PAÍS Cecilia Castelló; y el comisario del 50º aniversario de EL PAÍS, Javier Moreno. El periodista Pedro Zuazua ha ejercido como secretario del jurado, sin voto.

El jurado de los premios Ortega y Gasset 2026. MOEH ATITAR

La ceremonia de entrega de la edición especial de los Premios Ortega y Gasset de Periodismo se celebrará en el Museu Marítim de Barcelona el próximo lunes 4 lunes de mayo, coincidiendo con la fecha exacta de la celebración de las cinco primeras décadas del periódico más leído en español.

Creados en 1984 en memoria del filósofo José Ortega y Gasset, los premios de periodismo de EL PAÍS resaltan la defensa de las libertades, la independencia, el rigor y la honestidad como virtudes esenciales del oficio.

Dada la excepcionalidad de la entrega de premios de esta edición, en la próxima -que tendrá lugar en 2027- podrán presentarse las candidaturas por trabajos periodísticos tanto de 2025 como de 2026.