Tres imanes de suciedad en tu dormitorio que pueden estar afectando tu sueño y descanso

Mantener las habitaciones del hogar limpias no solo es una cuestión de higiene, sino que también puede afectar a nuestra calidad del sueño, tal y como explica el limpiador profesional Scott Schrader a la revista especializada homesandgardens. Según explica el mismo, hay tres lugares que, por lo general, pasan desapercibidos, pero que debemos tener en cuenta cuando vayamos a realizar una limpieza: los espejos, los pelos de nuestras mascotas y los marcos de las camas.

"El polvo en los marcos de las camas se acumula debido a la estática y al flujo de aire alrededor de la cama. Limpiarlo con un paño de microfibra húmedo una vez a la semana lo mantendrá bajo control", afirma el experto. Para su limpieza se aconseja pasarle un rodillo quita pelusas, pues "esto recoge todo el polvo sin riesgo de que caigan restos sobre las almohadas y provoquen alergias", agrega por su parte la directora de Solved, Punteha van Terheyden.

Para superficies de metal o madera se aconseja utilizar un plumero húmedo, mientras que para cabeceros tapizados se recomiendan las aspiradoras de mano. Otro punto de interés son los espejos, pues si están limpios, "hacen que la habitación parezca más grande, pero una vez que están cubiertos de manchas y rayas, hacen exactamente lo contrario". Para limpiarlo se aconseja utilizar un paño de microfibra seco y después rociar con un spray de limpieza de ventanas y espejos.

Finalmente, otro aspecto que se debe cuidar son los pelos de las mascotas que puede haber repartidos por el hogar, los cuales también puede repercutir en nuestro sueño. "Este es el elemento que más frustra. El pelo de las mascotas es perjudicial para las alergias y también puede acortar la vida útil de las sabanas", agrega Scott a la publicación. Para evitar su presencia, se aconseja lavar las sabanas semanalmente y usar el rodillo quita pelusas de vez en cuando.