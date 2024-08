El truco de la cuchara para saber si el camarero te ha servido café descafeinado

Se convirtió en toda una sensación un TikTok de la King’s Tavern Mataró en el que advertía de que es más habitual de lo que parece que en los bares sirvan café normal cuando se pide descafeinado.

En la publicación, algunos usuarios han comentado algunos trucos para diferenciar el café y no tomarse el que no corresponde, algo importante puesto que en algunas personas la cafeína puede no sólo afectar a su sueño sino a otros aspectos de su salud, como la tensión.

Como se puede leer en los comentarios, en algunos establecimientos utilizan el truco de poner la cucharilla al revés para identificar cuál es el café descafeinado. En otros locales, recurren a poner una galletita o caramelo cerca de la cucharilla para identificarlo y así evitar confusiones a la hora de servirlo.

Otras estrategias utilizadas en los bares son poner el azucarillo al lado de la cucharilla o poner este cubierto atravesado en el asa de la taza.