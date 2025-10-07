Trump tiene claro lo que piensa sobre la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: "Es una locura"

No hay año que las actuaciones del medio tiempo de la Super Bowl no acaparen titulares por la ejemplaridad de los espectáculos. Pero este año está dando de qué hablar antes de producirse. Hace una semana, la NFL, la liga profesional de fútbol más importante de Estados Unidos, anunció que deja en manos del artista puertorriqueño Bad Bunny el show del descanso de su partido final. Pero, para sorpresa de nadie, muchos influencers de extrema derecha, y miembros del movimiento MAGA, han inundado de comentarios las redes sociales oponiéndose a su actuación.

El último en pronunciarse, el mismísimo presidente, Donald Trump, que ha reconocido en la televisión que no tiene ni idea de quién es. El artista tiene tres Grammys, 12 Grammys Latinos y el álbum más escuchado de la historia de Spotify, entre otros logros. Ha sido durante una entrevista telefónica durante el programa del conservador Greg Kelly en NewsMax, Greg Kelly Reports. "La liga acaba de elegir al conejo Bad Bunny o como se llame", comentó Kelly, en unas declaraciones recogidas por el diario El País. "Este tipo odia al ICE, no le gustas, y acusa de racismo todo lo que no le gusta".

La respuesta del presidente estadounidense no ha sorprendido a nadie: "Nunca he escuchado hablar sobre él. No sé quién es". Refiriéndose a la NFL, opinó que "no sé por qué lo hacen. Es una locura. Y luego, le echan la culpa a algún promotor que contrataron para que se encargara del entretenimiento... Me parece absolutamente ridículo".

Lo cierto es que la liga de fútbol americano encarga el espectáculo de medio tiempo a la promotora Roc Nation. Esta, y tal como recoge el periódico, está dirigida por el artista y empresario Jay Z, el marido de Beyonce. En otros años, los espectáculos han dado la vuelta al mundo por su esplendor, como el que protagonizaron Jennifer López y Shakira, de la mano; o el de Katy Perry, Rihanna, o Cold Play...

Uno de los motivos que ha levantado ampollas entre los seguidores del presidente, y más entre los miembros del movimiento MAGA (Make America Great Again) es que las canciones de Bad Bunny se interpreten exclusivamente en español y no en inglés. Durante una reciente entrevista en el programa Saturday Night Live del canal de televisión estadounidense NBC, el propio cantante ironizó sobre las críticas recibidas: "Y si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender".

Tal y como apunta el medio Infobae, él mismo ha sido especialmente crítico con las políticas de Trump, especialmente con las redadas antimigratorias del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos). Recientemente, explicó que la razón por la que no quería incluir a EEUU en su gira mundial fue "estaba el problema de que ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados".

La Administración republicana confirmó hace una semana que desplegará agentes migratorios en el concierto del artista puertorriqueño. "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar", indicó uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, en el programa radiofónico The Benny Show. "Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa", aseguró.