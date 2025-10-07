Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Taylor Swift aclara por qué no actúa en la Super Bowl: "No tiene que ver con Travis"
Cultura

Taylor Swift aclara por qué no actúa en la Super Bowl: "No tiene que ver con Travis"

La cantante ha visitado 'The Tonight Show Jimmy Fallon' como parte de la promoción de 'The Life of a Showgirl'.

Marina Prats
Marina Prats
Taylor Swift en 'The Tonight Show Jimmy Fallon'.NBC

Después de su lanzamiento el pasado viernes y habiendo recibido críticas y halagos a partes iguales por su nuevo trabajo, Taylor Swift continúa con la promoción de The Life of a Showgirl por los principales late night estadounidenses, siendo todos ellos los que habían sido criticados abiertamente por Donald Trump.

El pasado viernes, el mismo día de lanzamiento de su disco visitó el Graham Norton Show, y este lunes ha hecho lo propio The Tonight Show con Jimmy Fallon, donde se ha sincerado sobre una de las incógnitas que más ha perseguido a sus fans: el por qué no ha actuado en el medio tiempo de la Super Bowl. Finalmente, este 2026 el espectáculo de la NFL lo protagonizará Bad Bunny.

Los primeros rumores apuntaban a que por parte de la productora Roc Nation, a cargo del rapero Jay-Z, no le habían ofrecido un contrato o unas condiciones que se adaptaran a la artista. Sin embargo, Swift ha aclarado que poco tiene que ver con esto.

Según ha contado la cantante, la comunicación entre su equipo y Roc Nation es fluida, pero en ningún momento ha habido ninguna oferta sobre la mesa. "Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo; nuestros equipos [de negocios] están muy unidos. A veces nos llaman y preguntan: '¿Qué opinas de algo, lo que sea?'. Y no es una oferta oficial ni una conferencia, sino más bien: '¿Qué opinas en general?", ha recordado la artista.

La cantante ha bromeado con que el factor de que Travis Kelce sea jugador de los Kansas City Chiefs influye en cierta forma. "Siempre podemos decirle la verdad, que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en el terreno", ha señalado.

La artista ha continuado bromeando con cómo ve el fútbol americano. "Es como si fuera ajedrez violento, son gladiadores sin espadas. Eso es peligroso. Me paso toda la temporada, absorta en lo que hace ese hombre en el campo. ¿Te imaginas que él está ahí fuera cada semana, arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo '¿cuál debería ser mi coreografía? Creo que deberíamos hacer dos versos de Shake It Up, luego Blank Space y luego Cruel Summer. ¡Sería genial!", dijo riéndose de ella misma.

Sin embargo, acabó aclarando que poco tiene que ver con Kelce. "Esto no tiene nada que ver con Travis; le encantaría que lo hiciera. Pero estoy demasiado concentrada", señaló la artista.

Más allá de no poder verla en la Super Bowl, las swifties tendrán que esperar para poder disfrutar de temas como The Fate of Ophelia en directo, ya que la propia cantante ha asegurado que está "cansada" después de haber dado 149 conciertos como parte de The Eras Tour. "Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez", señaló en una entrevista con la BBC Radio 1.

Marina Prats
Marina Prats
