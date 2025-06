Un experta en protocolo revela la mejor forma de rechazar una invitación

Será por eventos, actos y fiestas a los que nos invitan pero no queremos ir. Hay quien accede, por cortesía, compromiso o, simplemente, por miedo a parecer maleducado. Incluso, a pesar de las pocas ganas. Pero la negativa a ir uno de estos acontecimientos no tiene por qué ser descortés.

El portal web finés ha recogido la recomendación de la presidenta de la Asociación de Tapas, Mirva Saukkola, para declinar una oferta así, pero sin sonar o parecer maleducado y generar una mala impresión al interlocutor.

La recomendación de la experta pasa por, en primer lugar, agradecer la invitación "indicando que fue maravilloso" recibirla.

A continuación, el siguiente paso que propone la presidenta de la Asociación de Tapas no es otro que declinar la propuesta. "No hay nada peor que mantener al anfitrión en suspenso sobre si iré o no", considera Saukkola.

Ella es de las que piensa que es mejor comunicar la negativa cuanto antes, por si el anfitrión o anfitriona de la fiesta ha de comunicar al catering o el número de comensales que tendrá que satisfacer.

Finalmente, la experta ha indicado que no es preciso dar ninguna excusa. Basta con informar de que no se puede ir.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.