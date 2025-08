Una psicóloga rescata una curiosa hipótesis que vincula lo que haya costado la boda con las posibilidades de un divorcio

La boda es un de los momentos más importantes en la vida de cualquier persona. Meses de planificación y un desembolso de dinero sustancial son necesarios para que este día tan especial salga perfecto. Ante ello, la psicóloga Claudia Nicolasa ha establecido una correlación en el dinero que te dejas en el casamiento y las posibilidades de divorcio, y las conclusiones no son alentadoras.

Así lo pone de manifiesto en su perfil de Tiktok, quien señala que las personas que más dinero invierten en la boda tienen más posibilidades de divorciarse, apoyándose en el estudio A diamond is forever and other fairy tales llevado a cabo por los profesores de Economía Andrew Francis Tan y Hugo Mialon, de la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia.

La psicóloga apunta a las expectativas, haciendo hincapié en que los que tienen una ilusión muy alta en la ceremonia se llevan una mayor decepción durante la vida matrimonial: "Al contrario que ocurriría si la boda fuera sólo un acto simbólico, sabiendo que después la pareja seguirá siendo la misma, con las virtudes y los defectos", pone de manifiesto.

En segundo lugar, establece una relación entre la ostentación en las bodas y una inclinación a valorar más lo material que lo puramente personal: "Relaciones en las que importan el estatus o las apariencias de cara a la galería y se tiende a cuidar menos el vínculo o priorizar las necesidades individuales", matiza.

Por último, Nicolasa habla de la economía de pareja, dejando claro que "habitualmente quien puede permitirse una boda cara, también puede permitirse un divorcio". La profesional afirma que es más común que las parejas con un estatus económico bajo, con pocos recursos económicos, no puedan permitirse a hacer este trámite, lo que alarga esa situación de dependencia con la pareja por una simple cuestión monetaria.

Sea por la razón que sea, la psicóloga concluye que "tu relación no es más real, sana o duradera cuanto más inviertas en la boda".