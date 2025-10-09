Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
11 destinos inigualables para viajar solo
11 destinos inigualables para viajar solo

Para pensar, andar, relajarte o divertirte. Hacer una escapada sin compañías puede ser una gran idea y la variedad de opciones que puedes hacer van de rutas por el norte del mundo a descubrir rincones de una ciudad.

Atardeceres de oro, Van Gogh y paseos por los canalesAmsterdam, capital de los Países Bajos, tiene canales y casas angostas de la Edad de Oro del siglo XVII los Museos de van Gogh, el Rijksmuseum y el Stedelijk. Para amantes del arte y de ir en 'bici'.Getty Images
  Hong Kong, una apuesta a todo o nadaPuedes admirar las vistas de Hong Kong desde las alturas, mientras practicas senderismo en Victoria Peak o subir en funicular. Es el lugar más alto de esta gran ciudad autónoma que tiene de todo.Getty Images
  Jaipur, una ciudad para conocer y pensarJaipur es la capital de Rajastán, en la India y evoca la vida de la familia real que reinó allí y que, en 1727, fundó la ciudad vieja o rosada. Un destino precioso para visitar lugares increíbles.Getty Images
  Camino de las grandes alturas peruanasNo hace falta demasiada compañía para disfrutar de una subida al Machu Picchu, en Perú. Con o sin ella, si te gusta andar y la naturaleza es un viaje que alguna vez debes hacer.Getty Images
  Marruecos, un viaje al desierto y a la playaUna escapada a alguna de las preciosas y animadas ciudades de Marruecos para acariciar un camello, como en la foto, o para hacer una excursión por la playa o el desierto nunca te defraudará.Getty Images
  Relax y playa en una playa del CaribeEn el Caribe hay donde elegir. Del insular, con las Antillas Mayores (Cuba, La Española, Jamaica y Puerto Rico) y las Menores al continental, con diversos países. Sol y cultura con gente amabilísima.Getty Images
  Senderismo por las tierras altas de NoruegaSi te quieres escapar solo a andar, escalar escoge las regiones montañosas y glaciares de Noruega, vete a la Cordillera Escandinava y a picos como el Galdhøpiggen y al Parque Nacional Jotunheimen.Getty Images
  Piérdete por las calles que aún no conoces de BarcelonaSi quieres irte solo a un viaje a tu aire, pero no tan lejos, una opción es escoger una ciudad española y perderte por las calles con pocos turistas que no conoces. Te proponemos Barcelona.Getty Images
  Aíslate del mundo en ChicagoUna ciudad en la que puedes ir a tu aire es Chicago, EE UU. Nadie te molestará. Todo el mundo va allí a su aire. Y ya ni hace falta recordar lo que ofrece, para relajarte con jazz o para divertirte.Getty Images
  Una bonita cala en el MediterráneoDescubrir hermosas calas salpicadas por todo el Mediterráneo es una tarea que nunca tiene fin. Como la Cala Granadella en Jávea, Alicante, de impresionantes aguas turquesas y muchos días de sol.Getty Images
  Un refugio en las Dolomitas italianasLas Tres Cimas de Lavaredo son tres picos que están en las regiones italianas de Trentino-Alto Adigio y Véneto, Italia. Una cordillera de los Alpes italianos, declarada Patrimonio de la Humanidad.Getty Images
