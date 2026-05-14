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9 playas españolas que tendrán bandera azul este verano y que son auténticos paraísos
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9 playas españolas que tendrán bandera azul este verano y que son auténticos paraísos

España volverá a lucir este verano un récord de 677 playas con Bandera Azul según el listado oficial de ADEAC para 2026, 35 más que el anterior. Estos son algunos de los nueve arenales más espectaculares del país.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
alt="alt="Una imagen de archivo de la Playa de Rodas en las Islas Cíes, Pontevedra""
Playa de Rodas (Islas Cíes, Pontevedra)Es una de las postales más famosas de Galicia por su arena fina y blanca, aguas cristalinas de color esmeralda y un paisaje que parece sacado del Caribe, pero en el Atlántico. Se consolida como una de las playas más bonitas de España.Getty Images
alt="alt="La Playa de la Concha en San Sebastián, Gipuzkoa""
  Playa de la Concha (San Sebastián, Guipúzcoa)Es una de las bahías urbanas más famosas de Europa, con una curva perfecta de arena dorada y vistas a la isla de Santa Clara. Su entorno elegante y su paseo marítimo la convierten en una imagen icónica del verano en el norte de España.Getty Images
alt="alt="La Playa de Frejulfe en Navia, Asturias""
  Playa de Frejulfe (Navia, Asturias)Un arenal virgen rodeado de acantilados y vegetación costera, con un entorno natural muy bien conservado dentro de un paisaje salvaje del occidente asturiano. Sus aguas del Cantábrico y su desembocadura fluvial le dan un carácter potente y muy fotogénico.Getty Images
alt="alt="La Cala Benirrás en Sant Joan de Labritja, Ibiza.""
  Cala Benirrás (Sant Joan de Labritja, Ibiza)Una cala de ambiente natural, rodeada de colinas de pinos y famosa por sus aguas transparentes y sus atardeceres. Tiene ese equilibrio perfecto entre rincón bohemio y paisaje mediterráneo de postal.Getty Images
alt="alt="La Cala Agulla en Capdepera, Mallorca""
  Cala Agulla (Capdepera, Mallorca)Formentor destaca por su arena blanca, sus aguas tranquilas y su carácter aislado, que le da un aire exclusivo y muy fotogénico. Es una de esas playas que parecen diseñadas para una portada de viaje.Getty Images
alt="alt="La playa de la Malvarrosa, en Valencia""
  Playa de la Malvarrosa (Valencia)Es la playa urbana más emblemática de la ciudad, con una amplia franja de arena dorada y un paseo marítimo lleno de vida durante todo el año. Su fácil acceso y su ambiente mediterráneo la convierten en una de las imágenes más reconocibles del litoral valenciano.Getty Images
alt="alt="La Playa de Lloret de Mar en Lloret de Mar, Girona""
  Playa de Lloret de Mar (Lloret de Mar, Girona)Es una de las playas más conocidas de la Costa Brava, con arena gruesa y aguas limpias de intenso azul mediterráneo. Su amplio paseo marítimo y entorno de acantilados la convierten en un destino muy fotogénico y perfectamente equipado para el verano.Getty Images
alt="alt="La playa de la Malagueta, en Málaga""
  Playa de la Malagueta (Málaga)Es la playa urbana más icónica de Málaga, situada a pocos minutos del centro histórico y con una amplia franja de arena oscura. Su paseo marítimo, lleno de chiringuitos y vida durante todo el año, la convierte en un punto clave del verano en la Costa del Sol.Getty Images
alt="alt="La Playa de Zahara de los Atunes, en Barbate, Cádiz""
  Playa de Zahara de los Atunes (Barbate, Cádiz)Es uno de los grandes arenales vírgenes de la Costa de la Luz, con kilómetros de arena fina y aguas atlánticas de intenso azul. Su carácter abierto y salvaje, junto con sus atardeceres espectaculares, la convierten en un auténtico paraíso.Getty Images
Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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