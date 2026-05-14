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Lucía Redondo, nutricionista y doctora en Ciencias: "Nadie dice nada si te comes todos los días un paquete de galletas, pero se llevan las manos a la cabeza si desayunas huevo"
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Lucía Redondo, nutricionista y doctora en Ciencias: "Nadie dice nada si te comes todos los días un paquete de galletas, pero se llevan las manos a la cabeza si desayunas huevo"

La experta apela al sentido común frente a la alarma social.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un desayuno de dos cafés y dos tostadas con huevo y bacon
Un desayuno formado por dos cafés con leche y dos tostada con huevo y bacon.Getty Images

En cuestiones de alimentación, muchas veces las alarmas sociales no siguen demasiado la lógica. Mientras algunos productos ultraprocesados forman parte del día a día sin generar demasiado debate, otros alimentos tradicionales siguen despertando sospechas injustificadas. En un contexto marcado por las modas nutricionales y la sobreinformación, cada vez resulta más difícil distinguir entre evidencia científica, tendencias pasajeras y miedos instalados en torno a la comida.

Precisamente sobre esa cuestión ha reflexionado la nutricionista y doctora en Ciencias Lucía Redondo durante una conferencia centrada en microbiota, inflamación crónica y alimentación saludable. La especialista puso el foco en cómo determinados alimentos tradicionales continúan generando rechazo o miedo social, mientras hábitos ligados al consumo frecuente de productos ultraprocesados se han normalizado por completo.

Durante su intervención, la experta insistió en que hace falta menos alarma y más contexto a la hora de juzgar lo que comemos. “Nadie dice nada si te comes todos los días un paquete de galletas, pero se llevan las manos a la cabeza si desayunas huevo”, asegura. Con esta reflexión, la nutricionista se centra en el doble rasero con el que a menudo se juzgan algunos alimentos tradicionales frente al consumo habitual de productos ultraprocesados.

Mejor no seguir tendencias virales

Lucía recuerda en la charla que muchas alarmas nacen de estudios observacionales, útiles para detectar relaciones, pero insuficientes para demostrar causalidad. Por ejemplo, existe una estrecha relación entre el consumo de huevo y las enfermedades cardiovasculares según este tipo de estudios. “Pero cuando vemos el alimento en su conjunto, el consumo de dos tres huevos enteros al día no supone ningún problema, no aumenta el riesgo cardiovascular”, aclara, insistiendo en la importancia de tener sentido común.

Más allá del huevo, la experta insiste en que la alimentación no puede analizarse a golpe de sustos ni de modas, sino mirando el conjunto de la dieta y el estilo de vida. En ese sentido, defiende priorizar alimentos poco procesados, cuidar la salud de la microbiota y mantener hábitos sostenibles a largo plazo por encima de las restricciones extremas o las tendencias virales. Una idea que es clave para entender la salud desde una perspectiva más realista y menos alarmista.

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En definitiva, Lucía defiende que comer bien no debería convertirse en una guerra de titulares, sino en una suma de hábitos sostenibles. Frente a los mensajes extremos o las modas pasajeras, la especialista reivindica una visión más tranquila y realista de la alimentación, en la que el sentido común y la evidencia científica vayan de la mano para construir una relación más equilibrada con la comida y alejada del miedo innecesario.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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