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Neil deGrasse Tyson, astrofísico, sobre por qué tememos a los alienígenas: "Las películas se basan en lo que sabemos sobre los humanos, no en lo que creemos sobre los extraterrestres"
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Neil deGrasse Tyson, astrofísico, sobre por qué tememos a los alienígenas: "Las películas se basan en lo que sabemos sobre los humanos, no en lo que creemos sobre los extraterrestres"

El divulgador y astrofísico estadounidense ironiza con que, si vinieran, huirían de inmediato informando que "no hay señales de vida inteligente en la Tierra".

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Supuestos extraterrestres, en MéxicoAnadolu Agency via Getty Images

“Los ingredientes de la vida en la Tierra son los más comunes del Universo”. El divulgador científico y astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson ha vuelto a sacar el tema de los extraterrestres y a abrir el debate sobre su existencia. Argumenta, entre otras cosas, que "las películas de Hollywood que retratan a invasores hostiles dicen más sobre la naturaleza humana y nuestra historia de violencia que sobre la verdadera inteligencia extraterrestre", señala en un artículo publicado en The New York Times.

El astrofísico destaca varios puntos clave. Según dice, desde la "perspectiva alienígena", "si una civilización extraterrestre nos observara, tras ver cómo los humanos oprimen y matan a sus semejantes por cuestiones de raza, religión o política, probablemente huirían de inmediato informando que "no hay señales de vida inteligente en la Tierra".

Tyson, además, se plantea a quién se dirigirían los alienígenas si aterrizaran en la Tierra. Y afirma, de forma jocosa, que "por nuestras normas culturales de radio, un extraterrestre esperaría encontrarse con figuras del mundo del espectáculo como Taylor Swift o Ryan Gosling". 

Neil deGrasse Tyson critica en esta publicación el aspecto humanoide de los alienígenas en el cine, argumentando que "denota una falta de imaginación biológica": "Las películas se basan en lo que sabemos sobre los humanos, no en lo que creemos sobre los extraterrestres", afirma. Y sostiene que criaturas sin ADN compartido deberían ser radicalmente distintas, contrastando con la diversidad de la vida terrestre.

Tyson habla de sesgo, porque dice que el comportamiento hostil que le atribuimos a los extraterrestres en la ficción comercial "es un reflejo directo de cómo los seres humanos nos oprimimos, juzgamos y matamos entre nosotros por motivos irracionales" (como la religión, el color de piel, la orientación sexual o las fronteras políticas).

Afirma, además, este escritor que la persistente línea argumental en Hollywood de que los alienígenas son malvados y quieren matarnos a todos no se basa en lo que sabemos de ellos, sino en lo que sabemos de nosotros mismos. "Históricamente, las culturas humanas tecnológicamente avanzadas siempre han ejercido una violencia desenfrenada contra las menos avanzadas. El cine solo proyecta ese miedo a ser colonizados como nosotros lo hicimos", señala.

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También menciona este astrofísico los archivos gubernamentales sobre esta cuestión y dice que la desclasificación de archivos y los "informantes" en el Congreso de Estados Unidos prediciendo que las esperadas revelaciones probablemente "resultan 'decepcionantes' si no van acompañadas de pruebas físicas irrefutables o de un alienígena real".

Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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