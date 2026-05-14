Neil deGrasse Tyson, astrofísico, sobre por qué tememos a los alienígenas: "Las películas se basan en lo que sabemos sobre los humanos, no en lo que creemos sobre los extraterrestres"

“Los ingredientes de la vida en la Tierra son los más comunes del Universo”. El divulgador científico y astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson ha vuelto a sacar el tema de los extraterrestres y a abrir el debate sobre su existencia. Argumenta, entre otras cosas, que "las películas de Hollywood que retratan a invasores hostiles dicen más sobre la naturaleza humana y nuestra historia de violencia que sobre la verdadera inteligencia extraterrestre", señala en un artículo publicado en The New York Times.

El astrofísico destaca varios puntos clave. Según dice, desde la "perspectiva alienígena", "si una civilización extraterrestre nos observara, tras ver cómo los humanos oprimen y matan a sus semejantes por cuestiones de raza, religión o política, probablemente huirían de inmediato informando que "no hay señales de vida inteligente en la Tierra".

Tyson, además, se plantea a quién se dirigirían los alienígenas si aterrizaran en la Tierra. Y afirma, de forma jocosa, que "por nuestras normas culturales de radio, un extraterrestre esperaría encontrarse con figuras del mundo del espectáculo como Taylor Swift o Ryan Gosling".

Neil deGrasse Tyson critica en esta publicación el aspecto humanoide de los alienígenas en el cine, argumentando que "denota una falta de imaginación biológica": "Las películas se basan en lo que sabemos sobre los humanos, no en lo que creemos sobre los extraterrestres", afirma. Y sostiene que criaturas sin ADN compartido deberían ser radicalmente distintas, contrastando con la diversidad de la vida terrestre.

Tyson habla de sesgo, porque dice que el comportamiento hostil que le atribuimos a los extraterrestres en la ficción comercial "es un reflejo directo de cómo los seres humanos nos oprimimos, juzgamos y matamos entre nosotros por motivos irracionales" (como la religión, el color de piel, la orientación sexual o las fronteras políticas).

Afirma, además, este escritor que la persistente línea argumental en Hollywood de que los alienígenas son malvados y quieren matarnos a todos no se basa en lo que sabemos de ellos, sino en lo que sabemos de nosotros mismos. "Históricamente, las culturas humanas tecnológicamente avanzadas siempre han ejercido una violencia desenfrenada contra las menos avanzadas. El cine solo proyecta ese miedo a ser colonizados como nosotros lo hicimos", señala.

También menciona este astrofísico los archivos gubernamentales sobre esta cuestión y dice que la desclasificación de archivos y los "informantes" en el Congreso de Estados Unidos prediciendo que las esperadas revelaciones probablemente "resultan 'decepcionantes' si no van acompañadas de pruebas físicas irrefutables o de un alienígena real".