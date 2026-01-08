Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Deja esta nota a las limpiadoras del hotel donde se ha hospedado y provoca una avalancha de comentarios
Deja esta nota a las limpiadoras del hotel donde se ha hospedado y provoca una avalancha de comentarios

Expresa su deseo de que más gente haga lo mismo. 

Rodrigo Carretero
La publicación de @martamartzz, con la nota que dejó en el hotel.TIKTOK / @martamartzz

El trabajo de las camareras de piso, las limpiadoras de las habitaciones de los hoteles, es uno de los más duros que hay en el sector turístico: a la evidente exigencia física se le añade a menudo una presión absoluta por tener que acabar mucho trabajo en muy poco tiempo.

Además, en ocasiones se encuentran con auténticas escenas de película de terror al abrir las habitaciones y ver que el cliente ha dejado totalmente patas arriba. Por eso, son agradecer gestos como el que ha tenido la usuaria de TikTok @martamartzz. 

La mujer ha dejado una nota a la trabajadora encargada de limpiar su habitación en la que le informa de que ha dejado "detrás de la puerta" las toallas, las sábanas, las fundas de cojín y la basura.

"Espero que te haya servido la ayuda, guapa. Soy hija de una mujer luchadora, como tú, que nos trae la comida a casa gracias a la limpieza, así que siempre que puedo os ayudo", explica en su nota. 

"Ojalá se haga viral"

Al lado del folio ha dejado un frasco y también aclara ese punto: "La crema es de regalo. Huele genial. Es de lavanda". "Ojalá a partir de ahora, esto se haga viral y se cree un trend", señala la usuaria.

Silvia Contreras, que trabaja en un hotel como camarera de piso, explicó en una entrevista en la Cadena Ser algunas cosas que pueden hacer los clientes cuando se van y que ayudan mucho a las empleadas en su labor.

Recomendaciones para facilitar el trabajo

  • Dejar las toallas "dentro del lavabo o en la tapa del váter con la tapa bajada, claro": "Nos evitamos agacharnos y todo esto y son segundos que ganamos".
  • Las sábanas de la cama, lo mejor para ellas es que los clientes las quiten, lo que les permite ahorrarse unos minutos.
  • También les ayuda si los clientes se van de la habitación por la mañana y dejan la ventana abierta para que se vaya ventilando: "Es un puntito más que adelantamos".
  • En lo que se refiere a la tela que se pone a los pies de la cama, Contreras dice que "lo mejor es quitarla y meterla en el armario porque no abriga ni hace nada, es un adorno, no vale para nada".
