Gastón, uruguayo viviendo en España, dice que lo más bonito de allí está en lo que hacen los españoles con los extranjeros: "Tienen algo que muchos países no"

Gastón es un uruguayo que lleva un tiempo viviendo en España, donde fue en búsqueda de una oportunidad para poder sacar a su familia hacia adelante en detrimento de las dificultades que tenía en su país natal.

Desde entonces, comenzó a crear contenido en redes sociales, donde se hace llamar @Gaston.inmigrante, con el objetivo de ayudar a compatriotas o a aquel de otro país que lo necesite. ¿Cómo? Contando su historia, su día a día en España e informando de algunas de las diferencias culturales o el modo de vida para que, si algún día otra persona quiere buscar una oportunidad, sepa lo que tiene que hacer.

El tiempo que lleva en el país le ha sido suficiente para sentenciar sobre qué es lo más bonito de España, algo que le han preguntado muchos conocidos que se plantean ir. "¿Qué es lo más bonito que tiene España? Qué buena pregunta, ¿verdad?".

Lo más "bonito" de España está en los españoles

No se lo ha pensado dos veces. Para Gastón, uruguayo viviendo en España, lo más bonito que tiene España es "la naturalidad que tienen (los españoles) para recibir a la gente de fuera".

"Aquí llegas a España y primero que nada te abren la puerta sin conocerte, sin juzgarte, no saben ni cómo te llamas, ni de dónde vienes... Y aun así, te van a dar la oportunidad para que vengas y puedas sacar a tu familia adelante", ha afirmado.

La calidad de vida, un mundo aparte

Sobre la calidad de vida en España, Gastón ha sido más claro todavía: "Es tremenda". Además, se ha dirigido directamente a las personas de fuera que ha conocido que critican que ganar 1.200 euros no es calidad de vida y que con ese tipo de sueldo "no se puede sobrevivir".

Para el uruguayo, los que dicen eso están completamente equivocados, ya que la calidad de vida en España no es solo el sueldo, sino de disfrutar de varios aspectos que ha destacado:

De la "limpieza".

De la "tranquilidad".

Del "orden".

Del "respeto".

Además, también ha destacado que calidad de vida es "que a las 10 de la noche bajes el volumen de la música, bajes el volumen de tu voz para poder respetar el sueño de tu vecino".

O, por otro lado, que al ir al parque "disfrutes con tu hijo sin miedo a que te lo roben, sin miedo a que te pase nada, porque esta cultura es ASÍ, caminar a las 2, 3, 4 o 5 de la mañana sin que venga nadie a decirte nada".

"España tiene algo que pocos países del mundo lo tienen, que te dejan venir, te dejan formarte, te dejan integrarte sin pedirte nada a cambio".

España regularizará a 500.000 migrantes

La eurodiputada Irene Montero anunció el pasado lunes el acuerdo entre PSOE y Podemos para una regularización extraordinaria de personas migrantes que estén en una situación administrativa irregular. Esta medida podría beneficiar a aproximadamente medio millón de personas que viven sin papeles en España, pero viven y trabajan en el país.

Los beneficiarios deberán demostrar una serie de aspectos: