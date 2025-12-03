Nerea, sobre su trucazo para ahorrar 40 euros cuando reserva un hotel: "En casi todos los casos hay mejor precio"

A la hora de reservar un hotel, muchos viajeros se embarcan en una auténtica maratón digital, saltando de una web a otra en busca de la tarifa más baja. Comparadores, páginas oficiales y plataformas de reserva se convierten en un tablero de juego donde cada euro cuenta, y en el que encontrar la opción más económica puede requerir tiempo, paciencia y unas cuantas pestañas abiertas en el navegador.

Por ello, una creadora de contenido española ha compartido un trucazo sobre cómo obtener el mejor precio al reservar un hotel. Según Nerea Ohli, @ohlileven en su perfil de TikTok, la forma más rápida de comprobar si te conviene reservar directamente en la web del establecimiento es instalar una extensión en el navegador. Con ella, dice, se pueden conseguir ahorros de hasta 40 euros en una sola reserva.

La herramienta a la que se refiere es Directo Extensión, un complemento para el navegador Google Chrome que, una vez instalado, detecta cuando el usuario está consultando hoteles en los grandes comparadores y ofrece un acceso directo a la página oficial del alojamiento si allí aparece una tarifa más baja. “En casi todos los casos ahí hay mejor precio”, asegura Nerea. En la práctica, la extensión muestra un icono (una “D”) junto al resultado cuando existe una alternativa más barata en la web del hotel.

Reservar al precio real

¿Por qué puede existir esa diferencia? Las agencias online y los metabuscadores aplican comisiones y modelos de precios que a veces encarecen la reserva final. Algunos hoteles prefieren incentivar la reserva directa para evitar esos cargos, ofrecer cupones o incluir ventajas para el cliente. Herramientas como Directo Extensión buscan ese enlace directo y lo destacan al huésped, con el objetivo de facilitar la comparación sin abrir decenas de pestañas.

Los promotores de la extensión señalan que el ahorro puede ser significativo, “decenas de euros” en muchos casos, y que el complemento facilita el acceso a promociones exclusivas o a tarifas sin las comisiones de intermediarios. Esto permite al usuario reservar al precio real del hotel y, en ocasiones, incluso disfrutar de ventajas adicionales que no aparecen en los comparadores.

En definitiva, la recomendación de Nerea ha servido para recordar que, además de usar comparadores, existe la opción de buscar el enlace directo al alojamiento y que, en ocasiones, reservar en la web del hotel puede salir más barato. Sin embargo, como siempre en el terreno del consumo digital, el mejor ahorro viene acompañado de cautela: conviene revisar con detalle las políticas de cancelación, los impuestos incluidos en el precio final y posibles cargos extra antes de confirmar la compra.