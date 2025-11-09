El hotel muy cerca del aeropuerto de Madrid que es ideal para los amantes de 'Alicia en el país de las maravillas'

Un hotel de la familia Ibis y su relación con el clásico de 'Alicia en el País de las Maravillas’

Frente a la terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a un paso de IFEMA, ha abierto sus puertas un hotel que promete sorprender a quienes buscan algo más que una noche de tránsito: el ibis Styles Madrid Airport Valdebebas, inaugurado este mayo por el grupo Accor en colaboración con AGP Hotels y sus socios. ¿Lo mejor de todo? Que en este hotel te sentirás parte del mágico mundo de ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

Con un total de 260 habitaciones, el nuevo establecimiento se convierte en el mayor hotel de la familia Ibis en España, según la cadena, una cifra que también lo sitúa como una apuesta clara de Accor por ganar presencia en la capital. El edificio tiene hasta ocho plantas, dos de ellas son exclusivas Premium Business, es decir, “un espacio donde la productividad se acompaña de fantasía”, según se puede leer en su página web.

El argumento creativo del hotel toma prestadas las imágenes del clásico de Lewis Carroll: desde la recepción, donde un gran conejo anuncia la llegada, hasta rincones temáticos bautizados con nombres como El Conejo, El Sombrerero Loco o El Salón de la Reina de Corazones. El propio hotel describe el proyecto como un establecimiento que mezcla funcionalidad y un guiño al universo de Alicia, con detalles decorativos concebidos para provocar sorpresa y diversión.

Sobre sus instalaciones

Pensado tanto para viajeros de negocios como para familias en tránsito, el ibis Styles Valdebebas ofrece habitaciones en tres categorías: standard, superior y business. Todas tienen el mismo interiorismo sencillo y creativo, aunque solo las business pueden presumir de una superficie de 20 metros cuadrados y de estar equipadas con cafetera Nespresso, hervidor, albornoz y minibar.

Las estancias recurren a paletas de verdes y terracotas que recuerdan al entorno vegetal del Parque de Valdebebas y a la iconografía de la Reina de Corazones. Entre sus servicios destacan una piscina exterior en la sexta planta y un parking subterráneo con 100 plazas y cargadores para vehículos eléctricos. Para facilitar las conexiones aéreas, el hotel pone a disposición de los clientes un servicio de traslado gratuito al aeropuerto con frecuencias que varían según el día.

En cuanto a su oferta gastronómica, el establecimiento estrena un concepto propio llamado HaTsy, con una propuesta informal centrada en smash burgers, platos para compartir y postres; además mantiene servicio de desayuno buffet y un snack bar 24 horas. Por si fuera poco, de cara a la próxima primavera está prevista la apertura de un rooftop con música y cócteles, que añadirá a la experiencia una imponente panorámica del aeropuerto y de la ciudad.