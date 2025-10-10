Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Va a un hotel y las normas que se encuentra al llegar son para pararse a reflexionar
Va a un hotel y las normas que se encuentra al llegar son para pararse a reflexionar

"Jamás he visto en otro sitio".

Alba Rodríguez Morales
Tuit de @veganibalecter@veganibalecter

Si los hoteles hablaran, probablemente gritarían. Pero como no pueden hacerlo, algunos optan por otro método: colgar listas de normas tan exhaustivas, y a veces tan básicas, que parecen una lista de convivencia de una clase de Infantil.

Eso es justo lo que ha compartido el usuario @veganibalecter a través de su cuenta de X, acompañado del comentario: "Y en nuevo episodio de LA GENTE ES UNA GUARRA... Las normas del hotel, que jamás he visto en otro sitio como esto y que se han visto obligados a poner".

Acto seguido, el tuitero ha compartido una fotografía con un cartel que ha tenido que colgar el hotel donde se hospeda con las sigüientes normas, las cuales han dejado al usuario patidifuso.

"Normas: Prohibido andar descalzo dentro del hotel y el comedor; No entrar mojado de la piscina a las instalaciones interiores; El hotel no prestará sacacorchos ni abrirá bebidas no compradas en el hotel", se puden leer en las primeras líneas.

"El precio del descorche por botella será de 2 euros"; "El hotel no facilitará ni copas, ni vajillas, ni otros utensilios para bebidas o comidas ajenas al hotel" o "Las habitaciones no disponen de neveras por lo que el hotel", han sido algunas más.

"No se responsabiliza de los alimentos externos al hotel consumidos en sus instalaciones"; "Prohibido montar tendederos en las ventanas o en cualquier otra parte de la habitación que sea visible desde el exterior"; "Solicite en recepción toallas para la piscina", prosigue el listado.

"Para fumar utiliza las zonas externas habilitadas para ello. Le recordamos que por ley está prohibido fumar en espacios cerrado", es la penúltima norma, que da paso a la última y más llamativa.

"Por la seguridad de todos los huéspedes: terminantemente prohibido utilizar o hacer fuego en las habitaciones bien sea con resistencias eléctricas o camping-gas para calentar comidas", una prohibición que parece surrealista que haya que hacer por escrito.

