Entra a su habitación de hotel y flipa: "Que alguien me explique qué está pasando con los hoteles nuevos"

Ir a pasar alguna noche a un hotel debería ser una experiencia relajante, para disfrutar con seres queridos o incluso para compartir algunos momentos íntimos, ¿pero cuánto de íntimos?

Esta es una pregunta que se ha hecho el creador de contenido sobre viajes Gonzalo Sans (@gonzalo_sans), quien se ha quedado bastante sorprendido con cómo es la habitación de un hotel al que ha ido.

"Que alguien me explique qué está pasando con los hoteles nuevos. Tú ves esta habitación, está perfecta, buena ubicación, buen hotel... y de repente te das cuenta de que el baño tiene una pared", ha explicado el tiktoker.

"O sea, tiene una puerta en la que tú puedes estar viendo a quien está dentro del baño", ha manifestado ecscandalizado, enseñando cómo es el baño, el cual está dentro de la habitación.

"Lo mismo con la ducha. O sea, te estás duchando y qué. ¡No hay ninguna intimidad! Es como muy raro", ha asegurado el creador de contenido, enseñando que las dos puertas de las estancias son semitransparentes.

"Bueno, ahora la ducha no soy capaz ni de abrirla, pero vaya, que es igual que esto", ha asegurado, intentando abrir la misma puerta con transparencias que la que hay en la zona del váter.

"Nunca entenderé de qué vale que todo sea tan bonito si luego lo importante que es ducharte y usar el váter a gusto no puedes hacerlo si vienes con alguien. No sé", ha criticado el creador de contenido.

"Llevo mil años casada, os podéis imaginar que nos hemos visto de todas las formas posibles y no es una cuestión de confianza, es que a mí me gusta cagar tranquila sin que me vea nadie", ha comentado una usuaria.

"Para mí, lo más incómodo es que si uno de los dos quiere ir al baño, no puedes encender la luz, porque despiertas al otro", ha apuntado también otro internauta.