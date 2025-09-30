El parque de atracciones cierra tras 14 años y vende sus dinosaurios prácticamente a precio regalado

Un tiranosaurio en Wallapop versión USA. Esa es la postal final que deja Field Station: Dinosaurs, el parque de atracciones de Leonia (Nueva Jersey) que tras 14 años baja la verja y liquida a sus criaturas gigantes como si fueran muebles de segunda mano. En vez de desaparecer discretamente, ha decidido volcar sus 25 dinosaurios animatrónicos en Facebook Marketplace, y la jugada le ha salido tan viral como inesperada.

El parque abrió en 2010 con la promesa de acercar la paleontología a las familias, y durante este tiempo ha recibido a más de un millón de visitantes. Pero lo que ya no cuadraban eran las cuentas. “Las finanzas se habían vuelto problemáticas y el contrato de arrendamiento expiraba, era el momento”, explicó su dueño, Guy Gsell, cuando anunció que la instalación cerrará definitivamente el próximo 9 de noviembre.

La liquidación, claro, no podía ser más insólita. Los anuncios muestran a los dinosaurios con descripciones dignas de Ikea: un T. Rex de 12 metros “ligeramente usado, muy querido” por 2.700 dólares (unos 2.300 euros), un Apatosaurio de 75 pies por 2.860, o un velociraptor con plumas que apenas alcanza los 700. También hay un juvenil de triceratops de goma que “adora a los niños” por 1.668 dólares. Todo ello en “estado usado, bien querido”, con una coletilla obligatoria: desmontar y transportar al bicho corre de tu cuenta.

La fiebre por hacerse con un pedazo de Jurassic Park de mercadillo ha sido inmediata. “Nos han llamado museos, zoos y ricos excéntricos que quieren tener un dinosaurio en su jardín”, confesó Gsell. Y no exageraba: la manager del parque, Lisa Fardella, admite que tuvo que dejar de contestar a los interesados apenas un día después de publicar los anuncios. “Ha sido un zoo absoluto. Una locura. No he dormido mucho intentando responder a todos”, relató.

Los precios, aunque parezcan bajos para semejantes bestias, no son lo único surrealista. El parque da prioridad a quien se anime a llevarse el lote completo, es decir, los 25 dinosaurios. Una especie de pack jurásico que solo está al alcance de un museo con mucho espacio… o de un millonario con jardín XXL y pocos vecinos.

Mientras tanto, los visitantes todavía pueden recorrer el recinto hasta que acabe la temporada. Shows en directo, excavaciones simuladas de fósiles y actividades educativas siguen funcionando como siempre, aunque ya con la cuenta atrás marcada en rojo. El parque se resiste a desaparecer sin que sus dinosaurios tengan la última ovación.

El cierre no supone la extinción completa del proyecto. “Todo lo que la gente adora de los shows y la programación educativa seguirá vivo después del cierre”, prometió Gsell. Según él, Field Station: Dinosaurs continuará organizando eventos y actividades itinerantes, aunque sin una sede fija. Una especie de Jurassic Park nómada.

La despedida tiene un punto de nostalgia. “Estamos orgullosos del legado y del impacto en nuestros jóvenes visitantes”, subrayó Gsell al anunciar la clausura. Tras más de una década en Leonia, y antes en Secaucus, el parque deja un recuerdo peculiar: haber convertido la pasión por los fósiles en un espectáculo familiar que mezclaba ciencia, ocio y dinosaurios animatrónicos.

Y ahora, como colofón, esos mismos dinosaurios acaban en la sección de oportunidades de Facebook Marketplace. Una despedida jurásica a golpe de clic, entre emojis y el sueño cumplido de algún vecino con demasiado césped libre en su jardín.