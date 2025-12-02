Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En este país cambian la sal por la remolacha para el mantenimiento de las carreteras en invierno: "Vuelve a dar ejemplo"
Viajes
Viajes

En este país cambian la sal por la remolacha para el mantenimiento de las carreteras en invierno: "Vuelve a dar ejemplo"

El uso de la sal pone en peligro a la fauna.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Hombre y mujer esquiando sobre la nieve frente a la Puerta de Alcalá durante la tormenta Filomena en 2021 en Madrid, España
Hombre y mujer esquiando sobre la nieve frente a la Puerta de Alcalá durante la tormenta Filomena en 2021 en Madrid, EspañaPEPE_GUINEA

En un gesto que combina innovación, sostenibilidad y protección animal, Suecia ha comenzado a sustituir la sal tradicional de carreteras por una mezcla muy inusual. Se trata de polvo de remolacha y maicena. La iniciativa, tan simple como ingeniosa, ya está generando interés en toda Europa.

El proyecto, lanzado en otoño de 2024 bajo la dirección de la empresa Svevia en la región de Örnsköldsvik, busca reemplazar la sal de carretera importada por una “sal circular” mucho más respetuosa con el medio ambiente. Esta alternativa se fabrica a partir de subproductos industriales ––como cenizas de carbón o restos de la producción de fertilizantes–– y su periodo de prueba se extenderá hasta junio de 2026, abarcando dos temporadas invernales completas.

Una idea celebrada por los conductores suecos

Desde el inicio del programa piloto, la reacción del público no se hizo esperar. Los conductores elogiaron la propuesta en foros y redes, celebrando que por fin exista una alternativa que protege los vehículos y las carreteras, y también al entorno.

Algunos de los comentarios según el medio Meglepetes fueron: “Por fin, una solución que proteja no solo los coches, sino también la naturaleza. ¡Espero que pronto se presente por todas partes!”, “Carreteras seguras y un entorno más limpio – Suecia vuelve a dar ejemplo.”

¿Por qué era necesario un cambio?

La sal convencional —utilizada globalmente para evitar la formación de hielo— es eficaz, pero también perjudicial. Su uso continuado daña los vehículos, degrada los suelos y, sobre todo, pone en peligro a la fauna.

Según un estudio, las aves suelen confundir los cristales de sal con comida. Al ingerirlos, pueden sufrir deshidratación grave, daño renal y, en muchos casos, la muerte. El problema se repite cada invierno en numerosos países.

La solución sueca

Para evitar estas consecuencias, ingenieros y ecólogos diseñaron una mezcla alternativa con tres factores clave. El primero es utilizar menos sodio, reduciendo el riesgo de toxicidad. Otro es el extracto de remolacha, que aporta color rojizo, mejora la adherencia y mantiene la humedad. El tercero es almidón de maíz, que ralentiza la disolución y prolonga la eficacia.

El color rojizo es fundamental ya que a diferencia de los cristales de sal, que se parecen a minerales o semillas naturales, la tonalidad de la mezcla disuade a las aves y evita que la confundan con alimento.

Resultados prometedores

Aunque el periodo de pruebas aún no ha concluido, los primeros resultados son alentadores. Las autoridades estiman que miles de aves han sido salvadas desde la introducción del método. Además, la reducción de la carga salina en suelos y aguas ya empieza a generar beneficios visibles para la vegetación y otras especies.

En términos de eficacia, la nueva mezcla ha sorprendido positivamente: mientras que la sal tradicional funciona hasta unos –6 °C, la mezcla de remolacha puede actuar incluso a –20 °C, gracias al efecto del azúcar y la materia orgánica, que reducen aún más el punto de congelación.

Los expertos de Svevia señalan, no obstante, que la estructura más fina de la mezcla exige ajustar la dosis y el equipo de dispersión. No es menos efectiva, simplemente requiere calibraciones específicas.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 