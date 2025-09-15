En Reino Unido le ponen ojitos a estos dos destinos españoles para escaparse en septiembre

Adiós multitudes, adiós termómetros disparados y adiós, sobre todo, precios de temporada alta. Las ventajas de viajar en septiembre son bien conocidas, y entre ellas también está el tener una ruptura mental con la vuelta a la rutina.

Desde el diario británico The Guardian han elaborado un listado con los mejores destinos europeos para una escapada secreta en este mes y en él se han colado dos rincones españoles.

"Los barcos de fiesta han abandonado Formentera, pero no el sol", escriben sobre el primero de ellos. El rotativo habla en su artículo de "la hermana más tranquila de Ibiza", todo un paraíso.

"Alquila una bicicleta en La Savina, pedalea por los senderos perfumados con pinos hasta la deslumbrante arena de la Platja de ses Illetes y luego disfruta de una paella al atardecer en un chiringuito mientras los flamencos vuelan en picado sobre las salinas cercanas", recomiendan, aunque eso de la paella tardía no sea lo que aconseje prácticamente ningún español.

Faro de La Mola, Formentera. Getty Images

Además de aconsejar visitar el faro de La Mola, destacan las ofertas para llegar en ferry desde Ibiza, lo que hace a este destino "sorprendentemente económico".

El otro lugar de España que les ha llamado la atención es Tarragona. Resaltan que se puede llegar "fácilmente" en el Eurostar y luego en tren desde Barcelona. Además del casco histórico y los vestigios romanos, The Guardian califica como una delicia "las mesas al aire libre en los restaurantes" hasta bien entrado el otoño.

"La entrada al anfiteatro cuesta solo 5 euros (¡supera eso, Roma!)", apostillan.