En Reino Unido empiezan a olvidarse de Barcelona para adentrarse en la "joya escondida española con viñedos bañados por el sol"

Aunque los turistas extranjeros siempre han preferido visitar destinos ampliamente populares como Barcelona o Valencia, la prensa británica pone el ojo en los campos castellanos. Concretamente, la región vinícola de Rueda, en Castilla y León, que "ofrece un mundo de viñedos bañados por el sol, tradiciones vinícolas centenarias y una arquitectura histórica impresionante".

Según publica el diario británico Daily Express, la comarca castellanoleonesa ofrece "una auténtica" experiencia "sin trampas para turistas", con "impresionantes castillos, antiguos conventos, bodegas familiares, calles medievales, acueductos romanos y una increíble gastronomía local".

De acuerdo a la información difundida, el digital destaca especialmente el vino elaborado con la uva Verdejo. Estos, "son frescos, ligeros, equilibrados y llenos de una maravillosa complejidad". En cuanto al pueblo en sí, el medio destaca que "encontrarás estrechas calles empedradas que serpentean entre casas rústicas y bodegas subterráneas centenarias, algunas de las cuales tienen más de 600 años de antigüedad".

En declaraciones recogidas por el medio, Santiago Mora, director general de la Denominación de Origen del vino de Rueda, asegura que "ofrece una auténtica experiencia de elaboración de vinos españoles, lejos de las rutas turísticas abarrotadas". "Los visitantes pueden explorar una historia muy profunda, bodegas familiares subterráneas históricas; con más de seis siglos de antigüedad, conocer a enólogos apasionados, pasear por los viñedos, bodegas muy modernas, y disfrutar de la cocina tradicional", agrega.

"Con su icónico acueducto romano, calles medievales y arquitectura centenaria, Segovia ofrece un rico telón de fondo cultural que complementa la gastronomía de Rueda, que es íntima y personal", concluye el local. "Es una experiencia que perdura, una que no encontrarás en los puntos turísticos más comercializados de España".

Entre los lugares que el medio sugiere visitar de forma "obligatoria": el Castillo de la Mota (Medina del Campo), el municipio de Tordesillas, el Real Convento de Santa Clara, o la ciudad de Valladolid y su "hermosa" plaza Mayor, Catedral o su Museo Nacional de Escultura.

De acuerdo a la información difundida, los vinos de Rueda se han vuelto especialmente populares en el Reino Unido, con un aumento masivo del 50% de las ventas. De hecho, estos viñedos se benefician de un clima continental único: los días calurosos, las noches frescas y la baja humedad preservan la acidez y frescura de las uvas. En 2020, Rueda también lanzó la categoría Gran Vino de Rueda (GVR), destacando los vinos verdejos de alta calidad elaborados a partir de viñedos viejos con una edad media de 70 años.